झालावाड़ : सीने में दर्द हुआ तो अस्पताल पहुंची बुजुर्ग महिला, बिना ऑक्सीजन तड़प-तड़प कर हो गई मौत

हनोतियां निवासी महिला प्रेमबाई के पोते महेन्द्रसिंह ने बताया कि मेरी दादी को हाथ-पैर व सीने में दर्द हुआ। हम करीब 10 बजे सीएचसी सुनेल लेकर पहुंचे, जहां ईसीजी आदि करवाकर झालावाड़ के लिए रेफर कर दिया। डॉक्टर ने ऑक्सीजन लगाने के लिए बोला, सिलेंडर में ऑक्सीजन चालू करने वाला वॉल ही नहीं था। ऐसे सभी अस्पताल में संसाधन दुरस्त रखने चाहिए। ताकि किसी के भी साथ ऐसा नहीं हो। हालांकि मौजूद डॉक्टरों ने सीपीआर देने की पूरी कोशिश की।