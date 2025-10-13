Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झालावाड़

झालावाड़ : सीने में दर्द हुआ तो अस्पताल पहुंची बुजुर्ग महिला, बिना ऑक्सीजन तड़प-तड़प कर हो गई मौत

परिजनों ने बताया कि डॉक्टर ने मरीज को एसआरजी चिकित्सालय रेफर कर दिया। इसी दौरान महिला को ऑक्सीजन की जरुरत पड़ी। स्टाफ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आया, लेकिन उसमें ऑक्सीजन चालू करने वाला वॉल ही नहीं था।

less than 1 minute read

झालावाड़

image

Rakesh Mishra

Oct 13, 2025

woman death in Jhalawar

मृतक प्रेमबाई। फाइल फोटो- पत्रिका

झालावाड़। जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सुनेल में ऑक्सीजन के अभाव में एक महिला ने दम तोड़ दिया। जिले के हनोतियां रायमल निवासी बुजुर्ग महिला प्रेमबाई (60) पत्नी भंवरसिंह को सीने में दर्द होने पर परिजन सीएचसी सुनेल लेकर गए। जहां ईसीजी आदि करवाई गई।

डॉक्टर ने महिला को एसआरजी चिकित्सालय रेफर कर दिया। इसी दौरान महिला को ऑक्सीजन की जरुरत पड़ी। स्टाफ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आया, लेकिन उसमें ऑक्सीजन चालू करने वाला वॉल ही नहीं था। ऐसे में महिला ने दम तोड़ दिया।

संसाधन दुरस्त रखने चाहिए

हनोतियां निवासी महिला प्रेमबाई के पोते महेन्द्रसिंह ने बताया कि मेरी दादी को हाथ-पैर व सीने में दर्द हुआ। हम करीब 10 बजे सीएचसी सुनेल लेकर पहुंचे, जहां ईसीजी आदि करवाकर झालावाड़ के लिए रेफर कर दिया। डॉक्टर ने ऑक्सीजन लगाने के लिए बोला, सिलेंडर में ऑक्सीजन चालू करने वाला वॉल ही नहीं था। ऐसे सभी अस्पताल में संसाधन दुरस्त रखने चाहिए। ताकि किसी के भी साथ ऐसा नहीं हो। हालांकि मौजूद डॉक्टरों ने सीपीआर देने की पूरी कोशिश की।

बुजुर्ग महिला को हार्टअटैक आया था, इससे महिला की तबियत बिगड़ गई। ऑक्सीजन का पूरा सैंट्रेलाइज सिस्टम है। जांच करेंगे अगर फिर भी स्टाफ की लापरवाही रही तो कार्रवाई करेंगे।
डॉ. साजिद खान, सीएमएचओ, झालावाड़

ये भी पढ़ें

अजमेर के जेएलएन अस्पताल में लगी आग, धमाकों की आवाज से मची अफरातफरी, आग पर काबू
अजमेर
ajmer JLN hospital Fire

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Oct 2025 04:58 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhalawar / झालावाड़ : सीने में दर्द हुआ तो अस्पताल पहुंची बुजुर्ग महिला, बिना ऑक्सीजन तड़प-तड़प कर हो गई मौत

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

झालावाड़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सुनेल सीएचसी में ऑक्सीजन के अभाव में महिला ने तोड़ा दम, संसाधन नहीं है अपडेट

झालावाड़

खुशखबरी: सीधे विद्यार्थियों के खाते में आएगा अमाउंट, राजस्थान के इन 44,408 बच्चों के लिए 3,07,97,640 रुपए का बजट स्वीकृत

झालावाड़

Rajasthan: अवैध हथियार तस्कर-2 हिस्ट्रीशीटर पर पुलिस की सर्जिकल स्ट्राइक, 6 देसी पिस्टल और 8 जिंदा कारतूस बरामद

Illegal arms smuggler
झालावाड़

Jhalawar: ‘ड्रग्स क्वीन’ के आलीशान मकान पर चला बुलडोजर, 50 जवानों के साथ प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई

झालावाड़

Honey Trap Gang: राजस्थान पुलिस ने किया हनी ट्रेप गैंग की 10 महिलाओं के नाम का खुलासा, आप सावधान रहें

झालावाड़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.