झालावाड़ : सीने में दर्द हुआ तो अस्पताल पहुंची बुजुर्ग महिला, बिना ऑक्सीजन तड़प-तड़प कर हो गई मौत

मृतक प्रेमबाई। फाइल फोटो- पत्रिका
झालावाड़। जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सुनेल में ऑक्सीजन के अभाव में एक महिला ने दम तोड़ दिया। जिले के हनोतियां रायमल निवासी बुजुर्ग महिला प्रेमबाई (60) पत्नी भंवरसिंह को सीने में दर्द होने पर परिजन सीएचसी सुनेल लेकर गए। जहां ईसीजी आदि करवाई गई।
डॉक्टर ने महिला को एसआरजी चिकित्सालय रेफर कर दिया। इसी दौरान महिला को ऑक्सीजन की जरुरत पड़ी। स्टाफ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आया, लेकिन उसमें ऑक्सीजन चालू करने वाला वॉल ही नहीं था। ऐसे में महिला ने दम तोड़ दिया।
हनोतियां निवासी महिला प्रेमबाई के पोते महेन्द्रसिंह ने बताया कि मेरी दादी को हाथ-पैर व सीने में दर्द हुआ। हम करीब 10 बजे सीएचसी सुनेल लेकर पहुंचे, जहां ईसीजी आदि करवाकर झालावाड़ के लिए रेफर कर दिया। डॉक्टर ने ऑक्सीजन लगाने के लिए बोला, सिलेंडर में ऑक्सीजन चालू करने वाला वॉल ही नहीं था। ऐसे सभी अस्पताल में संसाधन दुरस्त रखने चाहिए। ताकि किसी के भी साथ ऐसा नहीं हो। हालांकि मौजूद डॉक्टरों ने सीपीआर देने की पूरी कोशिश की।
बुजुर्ग महिला को हार्टअटैक आया था, इससे महिला की तबियत बिगड़ गई। ऑक्सीजन का पूरा सैंट्रेलाइज सिस्टम है। जांच करेंगे अगर फिर भी स्टाफ की लापरवाही रही तो कार्रवाई करेंगे।
डॉ. साजिद खान, सीएमएचओ, झालावाड़
बड़ी खबरेंView All
झालावाड़
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग