बानसूर में हादसा: मकान का पटाव गिरने से युवक की मौत, बुजुर्ग मां का इकलौता सहारा था

बताया जा रहा है कि विजेंद्र के पिता की कई वर्ष पहले ही मृत्यु हो चुकी थी और वह अपनी बुजुर्ग मां का इकलौता सहारा था। युवक की मौत से परिवार और गांव में शोक की लहर है। पुलिस ने शव को बानसूर मॉर्च्यूरी में रखवा कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है।