बानसूर में हादसा: मकान का पटाव गिरने से युवक की मौत, बुजुर्ग मां का इकलौता सहारा था

मृतक - विजेंद्र यादव
बानसूर उपखंड के बालावास गांव में गुरुवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार सुभाष नगर (बालावास) निवासी विजेंद्र यादव (22) पुत्र बुधराम यादव मकान के ऊपर से पटाव उतार रहा था। इसी दौरान पटाव अचानक टूटकर नीचे गिर गया और युवक उसके नीचे दब गया।
घटना सुबह करीब 10 बजे की बताई जा रही है। हादसा होते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आस-पास के लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर विजेंद्र को बाहर निकाला और बानसूर उप जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
बताया जा रहा है कि विजेंद्र के पिता की कई वर्ष पहले ही मृत्यु हो चुकी थी और वह अपनी बुजुर्ग मां का इकलौता सहारा था। युवक की मौत से परिवार और गांव में शोक की लहर है। पुलिस ने शव को बानसूर मॉर्च्यूरी में रखवा कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है।
