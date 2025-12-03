Alwar: बिहार में विधानसभा चुनाव लड़े प्रत्याशी से सगे भाइयों ने ऐसे की लूट, पुलिस ने कुछ घंटे में दबोचे बदमाश

इनमें से एक ने अपना नाम ईनामुल हसन और दूसरे ने मोमिन बताया। उन्होंने रुपए के बारे में उससे पूछा, फिर बैग की चेन खोलकर रुपए चेक किए। जब उसने उनकी दुकान पर चलने के लिए बोला, तो कहा कि अभी दुकान नहीं खुली, थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद ईनामुल ने उसे सिगरेट दी। जिसे जलाने के लिए हाथ ऊपर किया, तभी एक काले रंग की कार आकर उसके सामने रुकी। जिसको मोमिन चला रहा था। इस दौरान ईनामुल उसके हाथ से नकदी से भरा बैग छीनकर कार में बैठने लगा। जब उसने उसके पकड़ने का प्रयास किया तो उसने मारपीट कर उसे जमीन पर गिरा दिया और वहां से फरार हो गए।