अलवर

Alwar: बिहार में विधानसभा चुनाव लड़े प्रत्याशी से सगे भाइयों ने ऐसे की लूट, पुलिस ने कुछ घंटे में दबोचे बदमाश

Alwar Crime: बिहार विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे मोहम्मद कलीम खान को अलवर बुलाकर लूट की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। तीन लाख रुपए की लूट के आरोप में पुलिस ने कुछ ही घंटों में दो बदमाशों को दबोच लिया।

3 min read
Google source verification

अलवर

image

Akshita Deora

Dec 03, 2025

Alwar-Crime

फोटो: पत्रिका

3 Lakh Rupees Loot From BSP Leader: बिहार में बसपा के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़े प्रत्याशी और कपड़ा व्यापारी मोहम्मद कलीम खान को अलवर बुलाकर तीन लाख रुपए लूट की वारदात का कुछ घंटे बाद ही पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने दो बदमाशों को पकड़कर उनके कब्जे से लूट की पूरी राशि और वारदात में प्रयुक्त कार भी जब्त की है। वारदात मंगलवार को सुबह करीब 11 बजे अखैपुरा थाना क्षेत्र के मिलट्री हॉस्पिटल के सामने की है।

एसपी सुधीर चौधरी ने बताया पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली थी कि मिलिट्री अस्पताल सामने से एक व्यक्ति से तीन लाख की लूट की सूचना मिली थी। मामले में बदमाशों को डिटेन करने के लिए नाकेबंदी की गई। इस दौरान सदर थाना प्रभारी अजीत बड़सरा के नेतृत्व में पुलिस सदर थाना पुलिस ने लूट के आरोपी इनामुल हसन (33) और मोमिन पुत्र वजीर खान (23) निवासी ग्राम भंडारा पुलिस थाना जुरहरा जिला डीग को दबोच लिया। पकड़े गए दोनों बदमाश सगे भाई हैं।

नाकाबंदी देख भागने का प्रयास किया

सदर थाना थाने के कांस्टेबल राजेश चौधरी को बदमाशों के आने का इनपुट मिला। थोड़ी देर बाद रॉन्ग साइड से एक ब्लैक रंग की कार आती दिखाई दी। जिसे पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, तो बदमाशों ने कार तेजी से बैक कर भागने का प्रयास किया। इस दौरान कांस्टेबल राजेश ने खिड़की में हाथ डालकर कार की चाबी निकाल ली।

इसके बाद उप निरीक्षक जगजीवन राम, एसआई कमालदीन, हेड कांस्टेबल सत्येन्द्र व योगेश, कांस्टेबल फूलसिंह, दलीप कुमार, देवेन्द्र, किशनलाल, निजाम और लियाकत ने तत्परता दिखाते हुए घेराबंदी कर दोनों बदमाशों को दबोच लिया। वहीं, अभय कमांड सेंटर पर कैमरों पर घटना में प्रयुक्त वाहन की लोकेशन देखकर वायरलेस ऑपरेटर को बताने आदि कार्यों में कांस्टेबल अमित की विशेष भूमिका रही।

फोनकर्ता ने कहा अब क्या करोगे विधायक जी

पीड़ित मोहम्मद कलीम खान (49) पुत्र मोहम्मद अजीम खान निवासी बिहार ने अखैपुरा थाना पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया है कि वह सर्दियों में दिल्ली में गर्म कपड़े बेचने का व्यवसाय करता है। बिहार चुनाव परिणाम आने के दो दिन बाद 16 नवंबर को रात करीब साढ़े 9 बजे उसके मोबाइल पर अज्ञात नंबर से फोन आया।

फोनकर्ता ने कहा अब क्या करोगे विधायक जी। हम राजस्थान से बोल रहे हैं। हमने आपके चुनाव में आपका प्रचार भी किया था। फिर बोला मैं हाफिज बोल रहा हू। मेरी गर्म कपड़ों की हॉल सेल की दुकान है। आपके चुनाव में काफी रुपए खर्च हुए हैं। मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। इसके बाद फोनकर्ता ने कहा कि आप 3 लाख रुपए लेकर आ जाओ, तुम्हें 10 लाख तक का माल उधार दिला दूंगा। उसके बाद दोनों की रोज बातें होने लगी। 28 नवंबर को पीड़ित दिल्ली अपने व्यापार के लिए आया था।

कपड़ों के साथ सोने की ईंट भी दिलवा दूंगा

इस बीच 30 नवंबर को उसके पास फिर से फोन कर बोला कि मैं आपकी और भी तरीके से मदद कर सकता हूं, आप 10 लाख रुपए का इंतजाम कर लो। मैं आपको कपड़ों के साथ सोने की ईंट का भी इंतजाम करा दूंगा। उसके मना करने पर बोला आप 3 लाख रुपए लेकर जयपुर आ जाओ। इस पर वह 2 दिसंबर को बस में बैठकर दिल्ली से जयपुर पहुंचा। फिर उसको बहाना बनाकर अलवर बुलाया। यहां अलवर बस स्टैंड से उतर कर उसने फोन किया, तो उसे दो व्यक्ति मिले। जिनके साथ उसने चाय पी।

इनमें से एक ने अपना नाम ईनामुल हसन और दूसरे ने मोमिन बताया। उन्होंने रुपए के बारे में उससे पूछा, फिर बैग की चेन खोलकर रुपए चेक किए। जब उसने उनकी दुकान पर चलने के लिए बोला, तो कहा कि अभी दुकान नहीं खुली, थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद ईनामुल ने उसे सिगरेट दी। जिसे जलाने के लिए हाथ ऊपर किया, तभी एक काले रंग की कार आकर उसके सामने रुकी। जिसको मोमिन चला रहा था। इस दौरान ईनामुल उसके हाथ से नकदी से भरा बैग छीनकर कार में बैठने लगा। जब उसने उसके पकड़ने का प्रयास किया तो उसने मारपीट कर उसे जमीन पर गिरा दिया और वहां से फरार हो गए।

Published on:

03 Dec 2025 01:48 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Alwar: बिहार में विधानसभा चुनाव लड़े प्रत्याशी से सगे भाइयों ने ऐसे की लूट, पुलिस ने कुछ घंटे में दबोचे बदमाश

