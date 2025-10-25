अजमेर बोर्ड के कार्मिकों को मिला 35000 रुपए बोनस, शिक्षक वर्ग-कर्मचारी संगठनों का दोहरे व्यवहार का आरोप, आंदोलन की चेतावनी

शिक्षक संघ रेसटा के प्रदेशाध्यक्ष मोहरसिंह सलावद ने कहा कि सरकार की यह नीति दोहरी मानसिकता को दर्शाती है। उन्होंने मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में कहा कि या तो राज्य के सभी कर्मचारियों को 35 हजार रुपए बोनस दिया जाए या फिर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कार्मिकों से बढ़ी हुई राशि वसूली जाए। सलावद ने आरोप लगाया कि यह मैनेज्ड करप्शन है।