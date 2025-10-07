मालाखेड़ा स्टेशन पर आला हजरत एक्सप्रेस का ठहराव शुरू, लोको पायलट का माला पहनाकर किया स्वागत 

मालाखेड़ा स्टेशन पर लोको पायलट का किया स्वागत (फोटो - पत्रिका)
मालाखेड़ा रेलवे स्टेशन पर 7 अक्टूबर से आला हजरत बरेली-भुज एक्सप्रेस (14322) का ठहराव शुरू हो गया है। ट्रेन के पहले ठहराव के मौके पर स्टेशन पर उत्सव जैसा माहौल रहा। भाजपा कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने लोको पायलट और स्टेशन मास्टर का साफा पहनाकर व माला से स्वागत किया तथा मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण, जनप्रतिनिधि और रेलवे अधिकारी मौजूद रहे।
स्थानीय लोगों ने कहा कि ट्रेन के ठहराव से मालाखेड़ा व आसपास के क्षेत्र के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। अब लोगों को अलवर या राजगढ़ स्टेशन तक नहीं जाना पड़ेगा। ग्रामीणों ने इसके लिए रेलवे प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया और कहा कि यह ठहराव क्षेत्र के विकास के लिए अहम कदम साबित होगा।
