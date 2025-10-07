मालाखेड़ा स्टेशन पर आला हजरत एक्सप्रेस का ठहराव शुरू, लोको पायलट का माला पहनाकर किया स्वागत 

मालाखेड़ा रेलवे स्टेशन पर 7 अक्टूबर से आला हजरत बरेली-भुज एक्सप्रेस (14322) का ठहराव शुरू हो गया है। ट्रेन के पहले ठहराव के मौके पर स्टेशन पर उत्सव जैसा माहौल रहा। भाजपा कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने लोको पायलट और स्टेशन मास्टर का साफा पहनाकर व माला से स्वागत किया तथा मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण, जनप्रतिनिधि और रेलवे अधिकारी मौजूद रहे।