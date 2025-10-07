अखिल भारतीय संगीत प्रतियोगिता आयोजित

महावर ऑडिटोरियम में आर्काइव्स म्यूजिका तथा संगीत व कला विद्यालय की ओर से पं. विष्णु दिगंबर पलुस्कर और पं. रघुनाथ तलेगांवकर की पुण्य स्मृति में 11वीं अखिल भारतीय संगीत प्रतियोगिता ’रागा हार्मनी’ आयोजित की गई। इसमें देशभर के कई विद्यालयों व संस्थानों के कलाकारों ने भाग लिया। कार्यक्रम में शास्त्रीय गायन की प्रस्तुतियां हुईं।