अखिल भारतीय संगीत प्रतियोगिता आयोजित

महावर ऑडिटोरियम में आर्काइव्स म्यूजिका तथा संगीत व कला विद्यालय की ओर से पं. विष्णु दिगंबर पलुस्कर और पं. रघुनाथ तलेगांवकर की पुण्य स्मृति में 11वीं अखिल भारतीय संगीत प्रतियोगिता ’रागा हार्मनी’ आयोजित की गई। इसमें देशभर के कई विद्यालयों व संस्थानों के कलाकारों ने भाग लिया। कार्यक्रम में शास्त्रीय गायन की प्रस्तुतियां हुईं।
कथक, भरतनाट्यम, उपशास्त्रीय और लोकनृत्य में कलाकारों ने कथात्मक भाव, अभिनय व गति का अद्भुत संतुलन प्रस्तुत किया। समापन सत्र में निर्णायक मंडल की ओर से श्रेष्ठ कलाकारों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर निदेशक अनिल सैनी, प्राचार्य डॉ. विनीत चतुर्वेदी और संस्थान के सचिव लक्ष्मी नारायण ने संबोधित किया।
