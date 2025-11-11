Alwar Truck Accident: शराब के नशे में ट्रक चला रहा था ड्राइवर, पलटने के बाद लगी आग, 14 दुकानें जलकर राख

अस्थायी दुकानदारों ने हुए नुकसान को लेकर एसडीएम किशनगढ़बास को ज्ञापन सौंपा और आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए सरकार से मदद गुहार लगाई है। पीड़ितों की ओर से ज्ञापन भी सौंपा गया। हादसे के बाद पूर्व विधायक रामहेत सिंह यादव ने घटनास्थल का जायजा लिया और पीड़ित दुकानदारों के साथ एसडीएम से मिले। इस मौके पर उनके साथ भाजपा मंडल अध्यक्ष किशनगढ़बास, जिला उपाध्यक्ष राजेश बटवाड़ा, सतीश सिंघल, उमेशकांत सहित भाजपा नेता मौजूद रहे। दुकानदारों की तरफ से थाने में मामला दर्ज कराया गया है।