Alwar Truck Accident: शराब के नशे में ट्रक चला रहा था ड्राइवर, पलटने के बाद लगी आग, 14 दुकानें जलकर राख

हादसे के बाद मौके पर जली हुई दुकानें (फोटो-पत्रिका)
अलवर। किशनगढ़बास कस्बे में हुए भीषण ट्रक हादसे को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। मेडिकल जांच में ड्राइवर और खलासी, दोनों शराब के नशे में पाए गए। इसके बाद दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस हादसे में 14 अस्थायी दुकानें जलकर राख हो गईं, जिसके बाद पीड़ितों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है।
दरअसल, सोमवार देर रात ईंटों से भरा ट्रक तोप सर्किल से टकराकर पलट गया था, जिसके बाद लगी आग ने आसपास मौजूद दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने से 14 अस्थायी दुकानों में रखा लाखों रुपए का सामान जल गया। अब पीड़ित दुकानदारों ने मुआवजा दिलाए जाने की मांग की है।
अस्थायी दुकानदार खोखे लगाकर चूड़ियां आदि का सामान बेचकर अपने परिवार की रोजी-रोटी चला रहे थे, लेकिन ट्रक पलटने के बाद लगी आग ने सबकुछ तबाह कर दिया। अस्थायी दुकानदारों ने बताया कि शादियों का सीजन शुरू होने की वजह से उन्होंने लाखों रुपए का कर्जा लेकर दुकानों में सामान भरा था, लेकिन अचानक बीती रात हुए हादसे में सबकुछ जलकर राख हो गया।
पीड़ित अस्थायी दुकानदारों में मिश्री देवी, हरिश्चंद्र, गोपाल, फतेह सिंह, राजेश कुमार, विजय सिंह, विमला देवी, कमला देवी, छोटेलाल, रवि कुमार, छोटा देवी, कमला, गजराज व गीता देवी आदि शामिल हैं, जिनकी दुकानें जल गईं।
अस्थायी दुकानदारों ने हुए नुकसान को लेकर एसडीएम किशनगढ़बास को ज्ञापन सौंपा और आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए सरकार से मदद गुहार लगाई है। पीड़ितों की ओर से ज्ञापन भी सौंपा गया। हादसे के बाद पूर्व विधायक रामहेत सिंह यादव ने घटनास्थल का जायजा लिया और पीड़ित दुकानदारों के साथ एसडीएम से मिले। इस मौके पर उनके साथ भाजपा मंडल अध्यक्ष किशनगढ़बास, जिला उपाध्यक्ष राजेश बटवाड़ा, सतीश सिंघल, उमेशकांत सहित भाजपा नेता मौजूद रहे। दुकानदारों की तरफ से थाने में मामला दर्ज कराया गया है।
थानाधिकारी जितेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि देर रात ट्रक चालक व खलासी हरियाणा से ईंट भरकर कसौला चौक, कोटकासिम होते हुए रामगढ़ के लिए जा रहे थे। कसौला चौक पर दोनों में आपस में विवाद हो गया और किशनगढ़बास बायपास स्थित बम्बोरा तिराहा (जलेबी चौक) पर खलासी उतर गया। इसके बाद ग्राम लाडपुर निवासी चालक रफीक खान पुत्र हाजी मोहम्मद किशनगढ़बास की ओर तेज गति से ट्रक लेकर चल दिया, जहां तोप सर्किल पर दीवार को टक्कर मार दी और ट्रक पलट गया।
हादसे में सड़क किनारे लगी अस्थायी दुकानों को तोड़ता हुआ ट्रक राजकीय विद्यालय की दीवार तोड़कर अंदर घुस गया। पुलिस ने ड्राइवर और खलासी को हिरासत में लेकर मेडिकल जांच कराई, जिसमें शराब पिए होने की पुष्टि हुई। पुलिस ने दोनों के खिलाफ शराब पीकर लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
