स्वच्छ वायु रैंकिंग: अलवर को 3rd रैंक; जिला कलक्टर व आयुक्त सम्मानित, मिला 25 लाख का इनाम 

Clean air survey 2025 :स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में अलवर शहर को देश में तीसरा स्थान मिला है। नई दिल्ली के पर्यावरण भवन में आयोजित समारोह में पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने अलवर जिला कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला एवं नगर निगम आयुक्त जीतेन्द्र नरूका को 25 लाख रुपये इनामी राशि, प्रमाण-पत्र व प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया है।
जिला कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने बताया कि स्वच्छ सर्वेक्षण में अलवर जिले को स्वच्छता रैंकिंग में 54वां स्थान प्राप्त होने के बाद अलवर शहर ने एक और उपलब्धि हासिल करते हुए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में देश भर में तीसरा स्थान स्थान प्राप्त किया है। यह अलवर वासियो के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने शासन, प्रशासन व नागरिकों के समन्वित प्रयासों का यह सकारात्मक परिणाम हासिल हो पाया है। उन्होंने बताया कि अलवर शहर को एनकेप के तहत अभी तक कुल 24.32 करोड़ रूपये की राशि प्राप्त हुई जिसमें से करीब 22 करोड़ रूपये लगभग 90 प्रतिशत राशि का उपयोग किया जा चुका है।
नगर निगम आयुक्त जितेन्द्र सिंह नरूका बताया कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनकेप) में शामिल देश के 130 शहरों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के माध्यम से सभी के लिए स्वच्छ वायु के लक्ष्य को हासिल करना और नागरिकों में वायु प्रदूषण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना है।
इस वर्ष इन सभी 130 शहरों में तीन श्रेणियों में पुरस्कार दिए जिसमें अलवर शहर द्वितीय केटेगरी (3 लाख से 10 लाख तक की आबादी) में अलवर शहर देश भर में तीसरे स्थान पर रहा है। जिसके परिणामस्वरूप 25 लाख की इनामी राशि का चेक, प्रमाण पत्र और प्रशस्ति पत्र भेंट किया गया। अलवर शहर ने कुल 200 अंको में से 197.6 अंक प्राप्त किये। इसी कैटेगरी में प्रथम स्थान पर अमरावती (महाराष्ट्र) रहा। जिसको 75 लाख रुपये की इनामी राशि व द्वितीय स्थान पर संयुक्त रूप से उत्तर प्रदेश के शहर झाँसी व मुरादाबाद रहें।