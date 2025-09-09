स्वच्छ वायु रैंकिंग: अलवर को 3rd रैंक; जिला कलक्टर व आयुक्त सम्मानित, मिला 25 लाख का इनाम 

जिला कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने बताया कि स्वच्छ सर्वेक्षण में अलवर जिले को स्वच्छता रैंकिंग में 54वां स्थान प्राप्त होने के बाद अलवर शहर ने एक और उपलब्धि हासिल करते हुए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में देश भर में तीसरा स्थान स्थान प्राप्त किया है। यह अलवर वासियो के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने शासन, प्रशासन व नागरिकों के समन्वित प्रयासों का यह सकारात्मक परिणाम हासिल हो पाया है। उन्होंने बताया कि अलवर शहर को एनकेप के तहत अभी तक कुल 24.32 करोड़ रूपये की राशि प्राप्त हुई जिसमें से करीब 22 करोड़ रूपये लगभग 90 प्रतिशत राशि का उपयोग किया जा चुका है।