Alwar Crime: स्कूल के लिए घर से निकली थी, युवक किशोरी को बाइक पर बैठाकर ले गया, CCTV में हुए कैद

अलवर निवासी किशोरी को एक युवक बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। आरोपी युवक भी नाबालिग बताया जा रहा है। मामले में पीड़ित परिवार ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। परिजनों ने बताया कि उनकी नाबालिग बेटी शुक्रवार को सुबह स्कूल गई थी, वहां से आरोपी युवक उसको बहला-फुसलाकर ले गया।
इस संबंध में पुलिस को शिकायत दी, तो उन्होंने बालिका की लोकेशन ट्रेस करने की बात कहकर एक-दो घंटे बाद आने के लिए बोला। बाद में उन्हें बालिका की लोकेशन पर्ची पर लिखकर उसे वहां से प्राइवेट गाड़ी में लेकर आने को कहा।
इसके बाद शनिवार को सुबह पीड़ित परिवार पूर्व पार्षद रमन सैनी के साथ थाने पहुंचा और पुलिस पर आरोप लगाए। सैनी ने बताया कि शनिवार को शाम को परिजन बच्ची को सकुशल लेकर अलवर पहुंच गए।
कोतवाली थाना पुलिस का कहना है कि किशोरी को जीआरपी ने रेवाड़ी रेलवे स्टेशन से रात को ही दस्तयाब कर लिया था। इसके बाद किशोरी को बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) ने अपने संरक्षण ले लिया था। जिसकी सूचना परिजनों को तुरंत दे दी गई थी।
सीडब्ल्यूसी द्वारा जरूरी कार्रवाई के बाद नाबालिग को परिजनों के सुपुर्द किया जाता है। परिजनों की मांग पर शनिवार को एक पुलिसकर्मी को उनके साथ भेज दिया गया। उनके द्वारा परिजनों को लोकेशन की कोई पर्ची नहीं दी गई। वहीं, किशोरी के बयान दर्ज होने के बाद आरोपी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
नाबालिग की मां ने बताया कि उनके पड़ोस में रहने वाला एक युवक रोजाना उसकी बेटी का पीछा करता था और उसके साथ अश्लील हरकतें करता था। नौ अगस्त को आरोपी ने फोन पर उनके साथ गाली-गलौज करते हुए उनकी बेटी को उठाकर ले जाने की धमकी दी।
इसके बाद 11 अगस्त को सुबह 4 बजे घर आकर उसका अपहरण करने का प्रयास किया। लेकिन परिवार के लोग बाहर आए तो उन्हें देख कर युवक वहां से भाग गया। इस संबंध में कोतवाली थाना पुलिस को शिकायत भी दी गई थी। मगर पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद वह उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया।
नाबालिग शुक्रवार को सुबह स्कूल के लिए घर से निकली थी। आरोपी युवक स्कूल से ही किशोरी को बाइक पर बैठाकर अपने साथ लेकर गया था। यह पूरा घटनाक्रम स्कूल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया।
इसमें शुक्रवार को सुबह करीब साढ़े 10 बजे एक युवक बाइक पर सवार युवक स्कूल के बाहर खड़ा दिखाई दे रहा है। इसके बाद वह नाबालिग को बाइक पर बैठाकर वहां से ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है।