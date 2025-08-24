Alwar Crime: स्कूल के लिए घर से निकली थी, युवक किशोरी को बाइक पर बैठाकर ले गया, CCTV में हुए कैद

इसके बाद 11 अगस्त को सुबह 4 बजे घर आकर उसका अपहरण करने का प्रयास किया। लेकिन परिवार के लोग बाहर आए तो उन्हें देख कर युवक वहां से भाग गया। इस संबंध में कोतवाली थाना पुलिस को शिकायत भी दी गई थी। मगर पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद वह उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया।