शहर में बनेगा अलवर दर्शन पार्क, नेहरू उद्यान में दिव्यांग बच्चों के खेलने के लिए अलग से ऑल एबिलिटी गार्डन

नेहरू पार्क में सामान्य बच्चों के खेलने के आइटम आदि हैं, लेकिन दिव्यांग बच्चों को सुविधाएं नहीं मिल पाती। इसे देखते हुए ऑल एबिलिटी पार्क तैयार होगा। यह कार्य अगले 6 माह में पूरा करने की योजना है। सामान्य बच्चों के मनोरंजन की सामग्री यहां बढ़ाई जाएगी।

विज्ञान नगर, शालीमार नगर में सीवरेज लाइन डाली जाएगी। साथ ही नालों का विकास होगा।

अंबेडकर नगर के एन और एम ब्लॉक में सीवरेज लाइन डाली जाएगी। यहीं पर बड़ा नाला बनेगा।

हनुमान सर्किल के पास बड़े नाले का निर्माण होगा।

कटीघाटी में बनाए गए द्वार से भी भव्य प्रवेशद्वार बहरोड़ व तिजारा मार्ग पर बनाए जाएंगे।

यूआईटी अपने कार्यालय के अलावा प्रताप ऑडिटोरियम का जीर्णोद्धार करवाएगी।

शहर के विभिन्न पार्कों का विकास होगा। बच्चों के खेलने की सामग्री लगाई जाएंगी।