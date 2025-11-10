Rajasthan Crime: शादी नहीं हो रही थी, इसलिए बेटे ने मां-बाप को बेरहमी से मार डाला

रविवार सुबह पड़ोस में रहने वाली एक युवती किसी काम से मृतक दम्पती के घर गई, तो दरवाजा बंद मिला। दरवाजा खोल कर देखा, तो घर में चारों तरफ खून बिखरा था। कुछ ही देर में ग्रामीण वहां पहुंच गए। हरियाराम व शांति के शव अलग-अलग कमरों में चारपाई पर पड़े मिले। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुका था। पुलिस ने ओमप्रकाश की गिरफ्तारी के लिए आठ टीमें गठित की हैं। पुलिस ने खून से सनी कुल्हाड़ी बरामद कर ली है।