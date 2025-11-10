Rajasthan Crime: शादी नहीं हो रही थी, इसलिए बेटे ने मां-बाप को बेरहमी से मार डाला

आरोपी ओमप्रकाश जाटव। फोटो: पत्रिका
अलवर। राजस्थान के अलवर जिले में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। बड़ौदामेव थाना क्षेत्र के हादरहेड़ा गांव में 22 साल के युवक ने अपने ही माता-पिता की कुल्हाड़ी से काट कर बेरहमी से हत्या कर दी। ग्रामीणों की मानें तो हत्यारा ओमप्रकाश जाटव अपनी शादी नहीं होने के चलते घरवालों से नाराज था। वह आए दिन शादी की बात को लेकर माता-पिता से झगड़ा भी करता था।
पुलिस के मुताबिक बुजुर्ग पिता हरियाराम जाटव (65) और मां शांति जाटव (62) की हत्या के बाद आरोपी ने शवों को रजाई से ढक दिया और मौके से फरार हो गया। वह अपनी मां के पैर से चांदी का कड़ा भी उतार कर ले गया। बड़ौदामेव थानाधिकारी विजयपाल सिंह ने बताया कि ओमप्रकाश शनिवार रात शराब के नशे में घर आया। इसके बाद आरोपी ने गहरी नींद में सो रहे पिता और मां की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी।
ग्रामीणों के अनुसार नशे की बुरी लत के कारण ओमप्रकाश की शादी नहीं हो रही थी। इसे लेकर वह अक्सर अपने माता-पिता व परिजनों से झगड़ा करता था। ग्रामीणों की मानें तो आरोपी घरवालों से कहता था कि शादी नहीं करवाई तो जान से मार दूंगा। शराबी भाई से परेशान बड़ा भाई मोहरपाल भी गांव में नहीं रहता था और अलवर में रहकर परिवार के साथ मजदूरी करता था।
आरोपी ओमप्रकाश के भाई मोरपाल सिंह ने बड़ौदामेव थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा है कि ओमप्रकाश ने शराब के नशे में माता-पिता की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। ओमप्रकाश शराब पीने के लिए पैसे मांगता था, नहीं देने पर झगड़ा करता था। उसकी शादी नहीं हुई थी। ओमप्रकाश अपने गांव में माता-पिता के साथ रहता है।
रविवार दोपहर पुलिस को सूचना मिली कि हादरहेड़ा गांव में खून से लथपथ दंपती के शव अलग-अलग कमरों में पड़े हुए हैं। इसके बाद लक्ष्मणगढ़ डीएसपी कैलाश जिंदल व बड़ौदामेव थानाधिकारी विजयपाल सिंह मौके पर पहुंचे। दोनों मृतकों के सिर में धारदार हथियार से हमला करने व चोट के निशान मिले। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ भी एकत्रित हो गई। अलवर एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए हैं।
रविवार सुबह पड़ोस में रहने वाली एक युवती किसी काम से मृतक दम्पती के घर गई, तो दरवाजा बंद मिला। दरवाजा खोल कर देखा, तो घर में चारों तरफ खून बिखरा था। कुछ ही देर में ग्रामीण वहां पहुंच गए। हरियाराम व शांति के शव अलग-अलग कमरों में चारपाई पर पड़े मिले। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुका था। पुलिस ने ओमप्रकाश की गिरफ्तारी के लिए आठ टीमें गठित की हैं। पुलिस ने खून से सनी कुल्हाड़ी बरामद कर ली है।
