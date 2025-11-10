Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

Rajasthan Crime: शादी नहीं हो रही थी, इसलिए बेटे ने मां-बाप को बेरहमी से मार डाला

Alwar Double Murder Case: राजस्थान के अलवर जिले में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। बेटे ने अपने ही माता-पिता की कुल्हाड़ी से काट कर हत्या कर दी।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

Anil Prajapat

Nov 10, 2025

Omprakash-Jatav

आरोपी ओमप्रकाश जाटव। फोटो: पत्रिका

अलवर। राजस्थान के अलवर जिले में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। बड़ौदामेव थाना क्षेत्र के हादरहेड़ा गांव में 22 साल के युवक ने अपने ही माता-पिता की कुल्हाड़ी से काट कर बेरहमी से हत्या कर दी। ग्रामीणों की मानें तो हत्यारा ओमप्रकाश जाटव अपनी शादी नहीं होने के चलते घरवालों से नाराज था। वह आए दिन शादी की बात को लेकर माता-पिता से झगड़ा भी करता था।

पुलिस के मुताबिक बुजुर्ग पिता हरियाराम जाटव (65) और मां शांति जाटव (62) की हत्या के बाद आरोपी ने शवों को रजाई से ढक दिया और मौके से फरार हो गया। वह अपनी मां के पैर से चांदी का कड़ा भी उतार कर ले गया। बड़ौदामेव थानाधिकारी विजयपाल सिंह ने बताया कि ओमप्रकाश शनिवार रात शराब के नशे में घर आया। इसके बाद आरोपी ने गहरी नींद में सो रहे पिता और मां की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी।

इसलिए होता था अक्सर घरवालों से झगड़ा

ग्रामीणों के अनुसार नशे की बुरी लत के कारण ओमप्रकाश की शादी नहीं हो रही थी। इसे लेकर वह अक्सर अपने माता-पिता व परिजनों से झगड़ा करता था। ग्रामीणों की मानें तो आरोपी घरवालों से कहता था कि शादी नहीं करवाई तो जान से मार दूंगा। शराबी भाई से परेशान बड़ा भाई मोहरपाल भी गांव में नहीं रहता था और अलवर में रहकर परिवार के साथ मजदूरी करता था।

सगे भाई ने दर्ज कराया हत्या का केस

आरोपी ओमप्रकाश के भाई मोरपाल सिंह ने बड़ौदामेव थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा है कि ओमप्रकाश ने शराब के नशे में माता-पिता की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। ओमप्रकाश शराब पीने के लिए पैसे मांगता था, नहीं देने पर झगड़ा करता था। उसकी शादी नहीं हुई थी। ओमप्रकाश अपने गांव में माता-पिता के साथ रहता है।

एफएसएल टीम ने जुटाए साक्ष्य

रविवार दोपहर पुलिस को सूचना मिली कि हादरहेड़ा गांव में खून से लथपथ दंपती के शव अलग-अलग कमरों में पड़े हुए हैं। इसके बाद लक्ष्मणगढ़ डीएसपी कैलाश जिंदल व बड़ौदामेव थानाधिकारी विजयपाल सिंह मौके पर पहुंचे। दोनों मृतकों के सिर में धारदार हथियार से हमला करने व चोट के निशान मिले। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ भी एकत्रित हो गई। अलवर एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए हैं।

ऐसे चला वारदात का पता

रविवार सुबह पड़ोस में रहने वाली एक युवती किसी काम से मृतक दम्पती के घर गई, तो दरवाजा बंद मिला। दरवाजा खोल कर देखा, तो घर में चारों तरफ खून बिखरा था। कुछ ही देर में ग्रामीण वहां पहुंच गए। हरियाराम व शांति के शव अलग-अलग कमरों में चारपाई पर पड़े मिले। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुका था। पुलिस ने ओमप्रकाश की गिरफ्तारी के लिए आठ टीमें गठित की हैं। पुलिस ने खून से सनी कुल्हाड़ी बरामद कर ली है।

ये भी पढ़ें

Amayra Death Case: अमायरा की मौत के मामले में आया नया अपडेट, 1 साल पुराना ऑडियो हुआ वायरल, मां से कर रही थी ये रिक्वेस्ट
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

10 Nov 2025 12:20 pm

Published on:

10 Nov 2025 12:18 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Rajasthan Crime: शादी नहीं हो रही थी, इसलिए बेटे ने मां-बाप को बेरहमी से मार डाला

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

रूस में राजस्थान के अजीत चौधरी की मौत: अब तक नहीं हुआ पोस्टमार्टम, बार-बार बेहोश हो रही मां, गांव में शोक का माहौल

Death of Ajit Chaudhary
अलवर

चांदी के रथ पर नगर भ्रमण को निकले खाटू श्याम, भक्तों ने लगाए जयकारे

अलवर

राजर्षि कॉलेज मैदान अब निजी हाथों में, ओपन टेंडर से होगा संचालन

अलवर

लाल डिग्गी बनेगा नया पर्यटक स्थल, म्यूजिकल फाउंटेन और नाव की सैर से बढ़ेगा आकर्षण

अलवर

Paniala Highway : चंडीगढ़ को जोड़ने वाले पनियाला हाईवे का निर्माण कार्य सुस्त, अभी तक 40 फीसदी काम हुआ पूरा

Alwar Chandigarh connecting Paniala Highway Construction work slow only 40 percent of work completed so far
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.