अलवर

Alwar: शराब ठेके पर हुआ झगड़ा, युवक के सिर व गले पर कांच की बोतल से हमला; गंभीर हालत में जयपुर रेफर

Alwar News: अलवर में अग्रसेन पुलिया के नीचे शराब के ठेके पर गुरुवार देर शाम तीन युवकों में झगड़ा हो गया।

अलवर

image

Anil Prajapat

Jan 23, 2026

alwar

अस्पताल में भर्ती घायल युवक। फोटो: पत्रिका

अलवर। कोतवाली थाना क्षेत्र में अग्रसेन पुलिया के नीचे शराब के ठेके पर गुरुवार देर शाम तीन युवकों में झगड़ा हो गया। इसमें दो युवकों ने मिलकर तीसरे युवक के सिर व गले पर कांच की बोतल से हमला कर दिया, जिससे उसके गले पर गहरा घाव हो गया। गंभीरावस्था में उसे सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे जयपुर रेफर कर दिया गया।

घायल युवक रवींद्र निवासी दाउदपुर के बड़े भाई नरेंद्र ने बताया कि उसका भाई रवींद्र बेलदारी का काम करता है। वह अग्रसेन पुलिया के नीचे शराब ठेके पर शराब लेने गया था। वहां उसका दीपू और पिल्लू नाम के युवकों से झगड़ा हो गया। इसके बाद दोनों ने कांच की बोतल से उस पर हमला कर दिया।

घटना के दौरान आसपास खड़े लोग उसकी मदद के लिए आगे नहीं आए। बाद में वह खून से लथपथ अपने भाई को बड़ी मुश्किल से इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचा। झगड़े का कारण पता नहीं चला है।

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

