Alwar: शराब ठेके पर हुआ झगड़ा, युवक के सिर व गले पर कांच की बोतल से हमला; गंभीर हालत में जयपुर रेफर

अलवर। कोतवाली थाना क्षेत्र में अग्रसेन पुलिया के नीचे शराब के ठेके पर गुरुवार देर शाम तीन युवकों में झगड़ा हो गया। इसमें दो युवकों ने मिलकर तीसरे युवक के सिर व गले पर कांच की बोतल से हमला कर दिया, जिससे उसके गले पर गहरा घाव हो गया। गंभीरावस्था में उसे सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे जयपुर रेफर कर दिया गया।