Rajasthan Accident: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर भीषण हादसा, एक की मौत, 3 दिन पहले खरीदी नई SUV के उड़े परखच्चे

अलवर। राजस्थान के अलवर जिले में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। वहीं, चार लोग घायल हो गए। घायलों में से दो की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें जयपुर रेफर किया गया। हादसा रात करीब 2.30 बजे लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में चैनल नंबर 122 के पास हुआ।