Rajasthan Accident: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर भीषण हादसा, एक की मौत, 3 दिन पहले खरीदी नई SUV के उड़े परखच्चे

Alwar Road Accident: राजस्थान के अलवर जिले में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई।

अलवर

image

Anil Prajapat

Nov 07, 2025

Alwar-Road-Accident-2

हादसे के बाद क्ष​तिग्रस्त कार। फोटो: पत्रिका

अलवर। राजस्थान के अलवर जिले में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। वहीं, चार लोग घायल हो गए। घायलों में से दो की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें जयपुर रेफर किया गया। हादसा रात करीब 2.30 बजे लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में चैनल नंबर 122 के पास हुआ।

जानकारी के मुताबिक अलवर जिले के राजगढ़ निवासी जितेंद्र ने तीन दिन पहले ही नई कार खरीदी थी। जिसे दिल्ली में मॉडिफाई करवाकर वह अपने भाई और दो साथियों के साथ वापस गांव लौट रहा था। तभी लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर तेज रफ्तार एसयूवी अनियंत्रित होकर पलट गई।

एक की मौत, दो की हालत गंभीर

हादसे के वक्त कार में 5 लोग सवार थे। ड्राइवर कप्तान निवासी धमरेड़ ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घायल डेनी और धर्मेंद्र को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया है। वहीं, जितेंद्र और जगदीश का अलवर के जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है।

एसयूवी बुरी तरह क्षतिग्रस्त

हादसा इतना जबरदस्त था कि नई एसयूवी के परखच्चे उड़े गए। तेज रफ्तार कार ने 7 बार पलटी खाई। हादसे के बाद वाहन चालकों की भीड़ जमा हो गई और एक्सप्रेसवे पर जाम लग गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त कार को सड़क किनारे करवाया। इसके बाद यातायात सुचारू हो सका।

Published on:

07 Nov 2025 11:28 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Rajasthan Accident: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर भीषण हादसा, एक की मौत, 3 दिन पहले खरीदी नई SUV के उड़े परखच्चे

