जैन मुनि पावन सागर ने दी सचिवालय पर अनशन की चेतावनी, 900 जैन परिवारों के मंदिर-मकानों पर कब्जा रोकने की मांग



दिगंबर जैन मंदिर महारानी फार्म प्रबंधकारिणी समिति के अध्यक्ष कैलाशचंद छाबड़ा ने बताया कि पिछले 12 वर्ष से गांव वालों को जमीन का हक दिलाने के लिए मुनि प्रयास कर रहे हैं। खसरा नंबर 2117 की 70.5 बीघा जमीन कस्टोडियन के अंतर्गत आती है, उस जमीन को सरकार गांव वालों और जैन समाज को दे सकता है, जिससे समाज मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाकर धर्मशाला बना सके और रास्ता बनाया जा सके।