सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक्शन में राजस्थान सरकार, कुत्तों के लिए प्रदेश में बनेंगे फीडिंग प्वाइंट

Dogs Feeding Points : सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या और उनसे जुड़ी सुविधाओं के लिए सभी नगर निगम, परिषद और पालिकाओं को सख्त निर्देश जारी किए हैं। इसमें आवारा पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 की पालना अब अनिवार्य होगी। इसके तहत अब हर वार्ड व क्षेत्र में कुत्तों के लिए भोजन स्थल (फीडिंग प्वाइंट) चिन्हित होंगे। इसके लिए नगरीय निकाय, स्थानीय रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और पशु कल्याण संगठनों से बात करेगा। रेबीज के मामला होने पर भी उसके खाने-पीने की पूरी व्यवस्था की जाएगी।