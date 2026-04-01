Alwar Accident : बेटी की शादी के कार्ड बांटने जा रहे पिता की मौत, 29 अप्रेल को होनी है शादी

इसी दौरान मालाखेड़ा रोड पर हरसाना मोड़ तिराहे और बीएसएनएल कार्यालय के बीच पीछे से तेज रफ्तार में आए अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि रघुवीर जाटव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पिंटू बैरवा गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल को तुरंत लक्ष्मणगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है।