Alwar News: कंपनी बाग में बनेगा अलवर दर्शन पार्क, एक करोड़ रुपए होंगे खर्च; वेस्ट चीजों से होगा तैयार

अलवर। नगर विकास न्यास ने अलवर दर्शन पार्क के लिए कंपनी बाग का चयन किया है। यहां एक करोड़ की लागत से वेस्ट टू आर्ट थीम पर यह बनाया जाएगा। टेंडर इसी माह लगाया जाएगा। चंडीगढ़ में वेस्ट टू आर्ट थीम पर रॉक गार्डन बनाया गया है। यह घरों से निकलने वाले वेस्ट से बनाया गया है।