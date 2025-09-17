Patrika LogoSwitch to English

अलवर

Alwar News: कंपनी बाग में बनेगा अलवर दर्शन पार्क, एक करोड़ रुपए होंगे खर्च; वेस्ट चीजों से होगा तैयार

यूआईटी के एक्सईएन अशोक मदान का कहना है कि कंपनी बाग में यह बनाया जाएगा। इस पर एक करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह पार्क देखने लायक होगा।

अलवर

Santosh Trivedi

Sep 17, 2025

alwar company bag

अलवर। नगर विकास न्यास ने अलवर दर्शन पार्क के लिए कंपनी बाग का चयन किया है। यहां एक करोड़ की लागत से वेस्ट टू आर्ट थीम पर यह बनाया जाएगा। टेंडर इसी माह लगाया जाएगा। चंडीगढ़ में वेस्ट टू आर्ट थीम पर रॉक गार्डन बनाया गया है। यह घरों से निकलने वाले वेस्ट से बनाया गया है।

चूड़ी से लेकर टूटी टाइल्स का प्रयोग करके तैयार किया गया है। हर साल इस पार्क को देखने के लिए 8 लाख से ज्यादा पर्यटक आते हैं। यूआईटी ने अलवर दर्शन पार्क की थीम इस पर तैयार की। ट्रस्ट की बैठक में इसे मंजूरी दी गई, लेकिन जगह का चयन नहीं हो पाया।

अब जगह फाइनल हो गई है। यूआईटी के एक्सईएन अशोक मदान का कहना है कि कंपनी बाग में यह बनाया जाएगा। इस पर एक करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह पार्क देखने लायक होगा। वेस्ट चीजों से यह तैयार होगा। दिवाली से पहले इसका कार्य शुरू हो जाएगा।

Updated on:

17 Sept 2025 05:27 pm

Published on:

17 Sept 2025 05:26 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Alwar News: कंपनी बाग में बनेगा अलवर दर्शन पार्क, एक करोड़ रुपए होंगे खर्च; वेस्ट चीजों से होगा तैयार

