राजस्थान के एक लाख शिक्षकों की नौकरी पर संकट, शिक्षकों ने की ये मांग

इस दौरान प्रदेश महिला सचिव सुशीला कस्वां, जिला सभा अध्यक्ष श्रवण सिंह, जिला महिला मंत्री नीतू शर्मा, जिला महिला सचिव सुशीला रेवाड़, जिला महिला उपाध्यक्ष विजय लता पालावत, कोषाध्यक्ष बिहारी सिंह कविया, अक्षय कुमार, मनोज शर्मा , सीकर शाखा अध्यक्ष अनूप माथुर, पिपराली अध्यक्ष अरुण महला, धोद अध्यक्ष कैलाश कविया, सुमन कविया, लक्ष्मी कंवर व सीकर उप शाखा की महिला मंत्री मंजू जाट, पलसाना अध्यक्ष शिशुपाल मील , फतेहपुर मंत्री रामलाल महला, खंडेला अध्यक्ष नरपत सिंह आदि ने भी संबाद किया।