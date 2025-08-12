12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अलवर

Alwar News: हनुमान सर्किल पर बस स्टैंड व सड़क चौड़ीकरण प्रस्ताव 4 माह से अटका, क्यों हो रही देरी ?

अलवर में हनुमान सर्किल पर प्रस्तावित बस स्टैंड निर्माण और सड़क चौड़ीकरण योजना पिछले चार महीनों से ठंडे बस्ते में पड़ी है। प्रशासन हर सप्ताह बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठकें कर रहा है, लेकिन इस प्रोजेक्ट पर कोई ठोस प्रगति नहीं हो पाई है।

अलवर

Rajendra Banjara

Aug 12, 2025

अलवर में हनुमान सर्किल पर प्रस्तावित बस स्टैंड निर्माण और सड़क चौड़ीकरण योजना पिछले चार महीनों से ठंडे बस्ते में पड़ी है। प्रशासन हर सप्ताह बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठकें कर रहा है, लेकिन इस प्रोजेक्ट पर कोई ठोस प्रगति नहीं हो पाई है। प्रोजेक्ट के हो रही देरी जनता को अखर रही है। नेताओं ने भी जिस तरह प्रोजेक्ट मंजूरी में दिलचस्पी दिखाई, वह अब धरातल पर लाने में नहीं दिख रही।

हनुमान सर्किल पर यूआईटी ने जमीन अधिग्रहित की है, जिस पर नया बस स्टैंड बनाया जाएगा। जमीन का मामला तीन माह से चल रहा है, लेकिन रोडवेज व यूआईटी समुचित निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। मास्टर प्लान में यह प्रोजेक्ट इसलिए शामिल किया गया था कि पुराने बस स्टैंड जाने वाली बसों के कारण शहर में जाम न लगे। बसों का बाहर से ही संचालन हो जाए। इसके अलावा अलवर से नए रूटों के लिए बसों का संचालन होगा। जनता की राह आसान करनी थी, लेकिन नेता 65 करोड़ रुपए मंजूर कराकर सो गए। अफसर केवल बैठकों तक सीमित हैं।

जनहित के कामों में नहीं होनी चाहिए देरी

यूआईटी से सेवानिवृत्त एक्सईएन प्रमोद शर्मा का कहना है कि जनहित के प्रोजेक्ट में देरी नहीं होनी चाहिए। चार माह में काम धरातल पर आना चाहिए था। इससे जनता में भी सरकारों के प्रति गलत संदेश जाता है। बसों का संचालन जितना जल्दी हो सके, हनुमान सर्किल से होना चाहिए। इसके लिए प्रशासन बाधाएं दूर करके काम शुरू करे।

कई अतिक्रमण हटेंगे

भूगोर तिराहे से हनुमान सर्किल तक टू-लेन मार्ग है। इसके चौड़ीकरण का प्रस्ताव बजट घोषणा के जरिए पास हुआ, लेकिन यह प्रस्ताव भी जस का तस है। इस मार्ग के चौड़ीकरण में तमाम अतिक्रमण हटेंगे। कुछ दुकानें, बारातघर भी सरकारी जमीन से पीछे किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि कदम इसलिए आगे नहीं बढ़ रहे। यह प्रस्ताव कई बार बैठकों में आया, लेकिन रिजल्ट जनता को नहीं दिखे।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

12 Aug 2025 12:27 pm

Published on:

12 Aug 2025 12:25 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Alwar News: हनुमान सर्किल पर बस स्टैंड व सड़क चौड़ीकरण प्रस्ताव 4 माह से अटका, क्यों हो रही देरी ?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.