Alwar News: हनुमान सर्किल पर बस स्टैंड व सड़क चौड़ीकरण प्रस्ताव 4 माह से अटका, क्यों हो रही देरी ?

हनुमान सर्किल पर यूआईटी ने जमीन अधिग्रहित की है, जिस पर नया बस स्टैंड बनाया जाएगा। जमीन का मामला तीन माह से चल रहा है, लेकिन रोडवेज व यूआईटी समुचित निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। मास्टर प्लान में यह प्रोजेक्ट इसलिए शामिल किया गया था कि पुराने बस स्टैंड जाने वाली बसों के कारण शहर में जाम न लगे। बसों का बाहर से ही संचालन हो जाए। इसके अलावा अलवर से नए रूटों के लिए बसों का संचालन होगा। जनता की राह आसान करनी थी, लेकिन नेता 65 करोड़ रुपए मंजूर कराकर सो गए। अफसर केवल बैठकों तक सीमित हैं।