Alwar News: उदयनाथ की पहाड़ी से जयसमंद तक ड्रोन सर्वे शुरू, कई अतिक्रमण ध्वस्त होंगे

जानकारों का कहना है कि नटनी के बारा के आसपास दर्जनों की संख्या में रिसॉर्ट व रेस्टोरेंट बने हैं। इनमें अधिकांश का संचालन अवैध तरीके से हो रहा है। यह एरिया सरिस्का का है। ऐसे में कॉमर्शियल गतिविधि के लिए अनुमति लेनी होगी। अलवर तहसील के अंतर्गत यह आता है। इसकी चिंता न प्रशासन ने की और न जल संसाधन खंड ने। सरिस्का प्रशासन को तो खुद ही नहीं पता कि उनकी जमीन कहां-कहां है। ऐसे में अब ड्रोन सर्वे से सभी अतिक्रमण बाहर आएंगे और जल संसाधन खंड कार्रवाई करेगा।