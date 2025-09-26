Alwar News: पिता ने दो वर्ष के बेटे की हत्या की, खुद पर भी कुल्हाड़ी मारी

तिजारा क्षेत्र के थाना जेरोली के अंतर्गत गांव रामनगर में गुरुवार रात लगभग 11 बजे एक पिता ने अपने दो वर्ष के पुत्र की हत्या कर दी और खुद पर कुल्हाड़ी मार ली जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को जयपुर रेफर किया गया है। बच्चे की हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। थाना अधिकारी विक्रम सिंह ने बताया कि ईस्माईल पुत्र मुशी निवासी रामनगर ने उप जिला अस्पताल तिजारा पर रिपोर्ट दी कि गुरुवार रात 11 बजे वह गांव में ही था।
उसके भतीजे जुनेद का फोन आया कि शाहिद (28) ने अपने दो साल के बेटे अरहान मार दिया है और खुद के सिर में कुल्हाड़ी मार ली है व बेहोशी की हालत में अपने कमरे में पड़ा है। इसके बाद वह गांव से खेत पर शाहिद के मकान पर पहुंचा, तो देखा कि शाहिद घायल अवस्था में कमरे की फर्श पर और अरहान चारपाई पर पड़ा था।
उसने लोगों की मदद से गाड़ी मंगवा कर दोनों को तिजारा के सरकारी अस्पताल लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने अरहान को मृत घोषित कर दिया व शाहिद को इलाज के लिए अलवर रेफर कर दिया। शाहिद को छोटा भाई जमशेद व अन्य लोग अलवर लेकर गए और वहां से जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने रिपोर्ट पर हत्या का प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया है। मृतक का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है।