Alwar News: पिता ने दो वर्ष के बेटे की हत्या की, खुद पर भी कुल्हाड़ी मारी

उसने लोगों की मदद से गाड़ी मंगवा कर दोनों को तिजारा के सरकारी अस्पताल लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने अरहान को मृत घोषित कर दिया व शाहिद को इलाज के लिए अलवर रेफर कर दिया। शाहिद को छोटा भाई जमशेद व अन्य लोग अलवर लेकर गए और वहां से जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने रिपोर्ट पर हत्या का प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया है। मृतक का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है।