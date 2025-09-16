Alwar News: कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में फिंगरप्रिंट मिसमैच पर महिला अभ्यर्थी गिरफ्तार

कांस्टेबल भर्ती परीक्षा-2025 में पुलिस ने फिंगरप्रिंट मिसमैच होने पर एक महिला अभ्यर्थी को पकड़ा है। इस अभ्यर्थी ने पूर्व में डमी कैंडिडेट के रूप में परीक्षा देने की बात स्वीकारी है। अलवर एसपी सुधीर चौधरी ने बताया कि 14 सितंबर को आयोजित कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दौरान दाउदपुर स्थित एक परीक्षा केन्द्र पर एक महिला अभ्यर्थी के फिंगरप्रिंट मिसमैच होने की जानकारी मिली थी।
सूचना पर एनईबी थानाधिकारी दिनेशचंद मौके पर पहुंचे तो केन्द्राधीक्षक ने बताया कि पिंकी गुर्जर पुत्री बहादुर सिंह निवासी खरगपुर तहसील सैंपऊ पुलिस थाना कोलारी जिला धौलपुर के फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक का डेटा मिस मैच हुआ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने संदिग्ध अभ्यर्थी से पूछताछ की तो उसने पूर्व में डमी कैंडिडेट के रूप में अपनी सहेली की जगह परीक्षा देने की बात स्वीकार की। जिसके बाद उसके खिलाफ धौलपुर कोतवाली में जीरो एफआईआर दर्ज कराई गई है।
कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दौरान गड़बड़ी रोकने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इस दौरान सभी अभ्यर्थियों को वेरिफिकेशन और बायोमीट्रिक मिलान के बाद ही परीक्षा केन्द्रों पर प्रवेश दिया गया था। ऐसे में पूर्व में दूसरे अभ्यर्थी की जगह परीक्षा देने के कारण बायोमिट्रिक मिलान के दौरान सामने आया कि किसी दूसरे की भी बायोमेट्रिक इसके समान ही है। संदिग्धता सामने आने पर पूछताछ में उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया।
कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दौरान गड़बड़ी रोकने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इस दौरान सभी अभ्यर्थियों को वेरिफिकेशन और बायोमेट्रिक मिलान के बाद ही परीक्षा केन्द्रों पर प्रवेश दिया गया था। ऐसे में पूर्व में दूसरे अभ्यर्थी की जगह परीक्षा देने के कारण बायोमेट्रिक मिलान के दौरान सामने आया कि किसी दूसरे की भी बायोमेट्रिक इसके समान ही है। संदिग्धता सामने आने पर पूछताछ में उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया।