Alwar News: कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में फिंगरप्रिंट मिसमैच पर महिला अभ्यर्थी गिरफ्तार

सूचना पर एनईबी थानाधिकारी दिनेशचंद मौके पर पहुंचे तो केन्द्राधीक्षक ने बताया कि पिंकी गुर्जर पुत्री बहादुर सिंह निवासी खरगपुर तहसील सैंपऊ पुलिस थाना कोलारी जिला धौलपुर के फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक का डेटा मिस मैच हुआ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने संदिग्ध अभ्यर्थी से पूछताछ की तो उसने पूर्व में डमी कैंडिडेट के रूप में अपनी सहेली की जगह परीक्षा देने की बात स्वीकार की। जिसके बाद उसके खिलाफ धौलपुर कोतवाली में जीरो एफआईआर दर्ज कराई गई है।