Alwar News: शादी के 2 दिन बाद ही पति की मौत, बेसुध हुई नवविवाहिता

परिजन उसे संभालने में जुटे रहे। परिजनों के अनुसार आदित्य बाथरूम में अचानक गिर पड़े और बेहोश हो गए। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारण का पता चल सकेगा। परिवार ने साइलेंट हार्ट अटैक की आशंका जताई है। अचानक हुए इस हादसे से दोनों परिवारों में कोहराम मच गया है। जो घर कल तक गीत-संगीत से गूंज रहा था, वहां अब मातम का माहौल है।