Alwar News: शादी के 2 दिन बाद ही पति की मौत, बेसुध हुई नवविवाहिता

मृतक आदित्य (इनसेट) व नव्या को संभालते परिजन
शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन (DRDO) के युवा अफसर आदित्य जाटव (25) की शादी के दो दिन बाद अचानक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह करीब आदित्य बाथरूम में अचेत अवस्था में मिले। परिजन उन्हें तुरंत जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
आदित्य मैसूर (कर्नाटक) स्थित DRDO में जॉइंट डायरेक्टर पद पर कार्यरत थे। उनकी शादी 25 नवंबर को नव्या से हुई थी। 26 नवंबर को दुल्हन के गृह प्रवेश के साथ घर में खुशियों का माहौल था, पर 27 नवंबर की सुबह यह खुशियां मातम में बदल गईं। पति की मौत की खबर सुनते ही नवविवाहिता नव्या बेसुध होकर गिर पड़ी।
परिजन उसे संभालने में जुटे रहे। परिजनों के अनुसार आदित्य बाथरूम में अचानक गिर पड़े और बेहोश हो गए। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारण का पता चल सकेगा। परिवार ने साइलेंट हार्ट अटैक की आशंका जताई है। अचानक हुए इस हादसे से दोनों परिवारों में कोहराम मच गया है। जो घर कल तक गीत-संगीत से गूंज रहा था, वहां अब मातम का माहौल है।
