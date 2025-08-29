Alwar News:  मछलियों को दाना डालते समय पैर फिसला, डूबने से व्यक्ति की मौत 

सूचना मिलते ही पुलिस और SDRF की टीम मौके पर पहुंच गई। नाव और जाल की मदद से करीब दो घंटे से अधिक समय तक तलाश जारी रही, लेकिन दोपहर 12:30 बजे तक शव का कोई सुराग नहीं लग पाया। घटना की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में लोग सागर के पास जमा हो गए। फिलहाल SDRF की टीम सागर में लगातार सर्च अभियान चला रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही शव बरामद कर लिया जाएगा।