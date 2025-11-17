Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

अलवर में 2 तलाक का दर्द नहीं सह पाई आयशा, 3 महीने की फोन फ्रेंडशिप बनी मौत की वजह

Alwar News: अलवर के नसोपुर गांव में 22 वर्षीय तलाकशुदा आयशा ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने साबिर नामक युवक पर 40 हजार रुपए न लौटाने और मानसिक प्रताड़ना देकर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Arvind Rao

Nov 17, 2025

Alwar News Nasopur divorcee Ayesha commits suicide

आयशा (फोटो- पत्रिका)

Alwar News: अलवर जिले में बगड़ तिराहा थाना क्षेत्र के ग्राम नसोपुर में शनिवार देर शाम एक तलाकशुदा महिला आयशा (22) ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने एक युवक पर मृतका को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मृतका के भाई खालिद ने बताया कि आयशा की पहली शादी 2020 में हरियाणा के दोबा निवासी आलिम के साथ हुई थी। लेकिन अनबन के चलते दो साल बाद तलाक हो गया। इसके बाद परिवार ने आयशा की शादी तौफीक नाम के युवक से कराई।

लेकिन यह रिश्ता भी एक साल के अंदर विवादों के चलते टूट गया। दूसरे तलाक के बाद आयशा माता-पिता के साथ पीहर रह रही थी। वह करीब तीन महीने से साबिर नाम के युवक से फोन पर बात करती थी।

पैसे नहीं लौटाए, आत्महत्या के लिए उकसाया

परिजनों का आरोप है कि साबिर ने आयशा से करीब 40 हजार रुपए लिए थे। आयशा बार-बार पैसा वापस मांग रही थी। मगर साबिर ने पैसे लौटाने के बजाय उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और जहर खाकर जान देने तक के लिए उकसाया।

इसी दबाव में शनिवार शाम आयशा ने जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमॉर्टम करवाया।

ये भी पढ़ें

जयपुर में मतदाता सूची तैयार कर रहे BLO ने ट्रेन से कटकर दी जान, सुसाइड नोट में अधिकारियों पर गंभीर आरोप, पत्नी-बच्चे बेसुध
जयपुर
Jaipur News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 Nov 2025 09:27 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / अलवर में 2 तलाक का दर्द नहीं सह पाई आयशा, 3 महीने की फोन फ्रेंडशिप बनी मौत की वजह

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: रूस से MBBS छात्र का शव आज पहुंचेगा दिल्ली, अलवर में पोस्टमार्टम के बाद होगा अंतिम संस्कार

Mbbs-student-Ajit-Chaudhary
अलवर

Alwar:’पापा कब आएंगे…अम्मा भी छोड़कर चली गई’, सड़क हादसों ने दिया जिंदगीभर का गम, रुला देगी ये 3 परिवारों की दर्दनाक दास्तां

अलवर

राजस्थान में दिल दहलाने वाली घटना, मां ने 9 माह की बेटी की गला दबाकर की हत्या

अलवर

राजस्थान: गुटखा खा रहे युवक ने थूकने के लिए मांगी जगह, गुस्साए यात्री ने चलती ट्रेन से फेंका

train
अलवर

Rajasthan News: रूस से कल भारत आएगा MBBS स्टूडेंट अजीत चौधरी का शव, अलवर में दोबारा होगा पोस्टमार्टम

Ajit-Chaudhary
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.