अलवर में 2 तलाक का दर्द नहीं सह पाई आयशा, 3 महीने की फोन फ्रेंडशिप बनी मौत की वजह

आयशा (फोटो- पत्रिका)
Alwar News: अलवर जिले में बगड़ तिराहा थाना क्षेत्र के ग्राम नसोपुर में शनिवार देर शाम एक तलाकशुदा महिला आयशा (22) ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने एक युवक पर मृतका को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
मृतका के भाई खालिद ने बताया कि आयशा की पहली शादी 2020 में हरियाणा के दोबा निवासी आलिम के साथ हुई थी। लेकिन अनबन के चलते दो साल बाद तलाक हो गया। इसके बाद परिवार ने आयशा की शादी तौफीक नाम के युवक से कराई।
लेकिन यह रिश्ता भी एक साल के अंदर विवादों के चलते टूट गया। दूसरे तलाक के बाद आयशा माता-पिता के साथ पीहर रह रही थी। वह करीब तीन महीने से साबिर नाम के युवक से फोन पर बात करती थी।
परिजनों का आरोप है कि साबिर ने आयशा से करीब 40 हजार रुपए लिए थे। आयशा बार-बार पैसा वापस मांग रही थी। मगर साबिर ने पैसे लौटाने के बजाय उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और जहर खाकर जान देने तक के लिए उकसाया।
इसी दबाव में शनिवार शाम आयशा ने जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमॉर्टम करवाया।
