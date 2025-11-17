अलवर में 2 तलाक का दर्द नहीं सह पाई आयशा, 3 महीने की फोन फ्रेंडशिप बनी मौत की वजह

Alwar News: अलवर जिले में बगड़ तिराहा थाना क्षेत्र के ग्राम नसोपुर में शनिवार देर शाम एक तलाकशुदा महिला आयशा (22) ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने एक युवक पर मृतका को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।