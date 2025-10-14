अलवर न्यूज़: धमरेड़ गांव में सर्पदंश से वृद्धा की मौत



अचानक तबीयत बिगड़ने पर परिजन उन्हें बेहोशी की हालत में तत्काल राजगढ़ चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। घटना से गांव में शोक की लहर फैल गई है। ग्रामीणों ने बताया कि हाल ही में खेतों में सांपों की संख्या बढ़ गई है, जिससे किसानों में दहशत का माहौल है।