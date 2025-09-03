Patrika LogoSwitch to English

Alwar News: भारी बारिश से ट्रेनें रद्द, त्योहारों पर स्पेशल रेल सेवा शुरू

उत्तर भारत में भारी बारिश का असर रेलवे संचालन पर भी पड़ा है। कठुआ-माधोपुर (पंजाब) रेलखंड पर पानी भरने के कारण कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है।

अलवर

Rajendra Banjara

Sep 03, 2025

representative picture (patrika)

उत्तर भारत में भारी बारिश का असर रेलवे संचालन पर भी पड़ा है। कठुआ-माधोपुर (पंजाब) रेलखंड पर पानी भरने के कारण कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। रेलवे के अनुसार गाड़ी संख्या 14661 बाड़मेर-जम्मूतवी शालीमार एक्सप्रेस और गाड़ी संख्या 14662 जम्मूतवी-बाड़मेर एक्सप्रेस 30 सितंबर तक रद्द रहेंगी। वहीं गाड़ी संख्या 12413 अजमेर-जम्मूतवी और 12414 जम्मूतवी-अजमेर 6 सितंबर तक रद्द की गई हैं। इन सभी ट्रेनों का अलवर में ठहराव रहता है।

यात्रियों की सुविधा और त्योहारों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने गोमतीनगर-खातीपुरा-गोमतीनगर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह सेवा 23 सितंबर से 4 नवंबर तक चलेगी। ट्रेन मंगलवार रात 11:55 बजे गोमतीनगर से रवाना होकर बुधवार शाम 5:30 बजे खातीपुरा पहुंचेगी। वापसी में यह 24 सितंबर से 5 नवंबर तक बुधवार शाम 6:50 बजे खातीपुरा से रवाना होकर गुरुवार सुबह 11:45 बजे गोमतीनगर पहुंचेगी।

इस स्पेशल ट्रेन में कुल 20 डिब्बे होंगे, जिनमें 1 सेकंड एसी, 3 थर्ड एसी, 8 द्वितीय शयनयान, 6 साधारण श्रेणी और 2 गार्ड श्रेणी के डिब्बे शामिल रहेंगे। ट्रेन का ठहराव अलवर सहित प्रमुख स्टेशनों पर होगा।

03 Sept 2025 12:54 pm

पत्रिका कनेक्ट