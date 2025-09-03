Alwar News: भारी बारिश से ट्रेनें रद्द, त्योहारों पर स्पेशल रेल सेवा शुरू

उत्तर भारत में भारी बारिश का असर रेलवे संचालन पर भी पड़ा है। कठुआ-माधोपुर (पंजाब) रेलखंड पर पानी भरने के कारण कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। रेलवे के अनुसार गाड़ी संख्या 14661 बाड़मेर-जम्मूतवी शालीमार एक्सप्रेस और गाड़ी संख्या 14662 जम्मूतवी-बाड़मेर एक्सप्रेस 30 सितंबर तक रद्द रहेंगी। वहीं गाड़ी संख्या 12413 अजमेर-जम्मूतवी और 12414 जम्मूतवी-अजमेर 6 सितंबर तक रद्द की गई हैं। इन सभी ट्रेनों का अलवर में ठहराव रहता है।
यात्रियों की सुविधा और त्योहारों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने गोमतीनगर-खातीपुरा-गोमतीनगर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह सेवा 23 सितंबर से 4 नवंबर तक चलेगी। ट्रेन मंगलवार रात 11:55 बजे गोमतीनगर से रवाना होकर बुधवार शाम 5:30 बजे खातीपुरा पहुंचेगी। वापसी में यह 24 सितंबर से 5 नवंबर तक बुधवार शाम 6:50 बजे खातीपुरा से रवाना होकर गुरुवार सुबह 11:45 बजे गोमतीनगर पहुंचेगी।
इस स्पेशल ट्रेन में कुल 20 डिब्बे होंगे, जिनमें 1 सेकंड एसी, 3 थर्ड एसी, 8 द्वितीय शयनयान, 6 साधारण श्रेणी और 2 गार्ड श्रेणी के डिब्बे शामिल रहेंगे। ट्रेन का ठहराव अलवर सहित प्रमुख स्टेशनों पर होगा।