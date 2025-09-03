Alwar News: भारी बारिश से ट्रेनें रद्द, त्योहारों पर स्पेशल रेल सेवा शुरू

उत्तर भारत में भारी बारिश का असर रेलवे संचालन पर भी पड़ा है। कठुआ-माधोपुर (पंजाब) रेलखंड पर पानी भरने के कारण कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। रेलवे के अनुसार गाड़ी संख्या 14661 बाड़मेर-जम्मूतवी शालीमार एक्सप्रेस और गाड़ी संख्या 14662 जम्मूतवी-बाड़मेर एक्सप्रेस 30 सितंबर तक रद्द रहेंगी। वहीं गाड़ी संख्या 12413 अजमेर-जम्मूतवी और 12414 जम्मूतवी-अजमेर 6 सितंबर तक रद्द की गई हैं। इन सभी ट्रेनों का अलवर में ठहराव रहता है।