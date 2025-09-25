Alwar News: गैंगरेप मामले में महिला को 20 साल की सजा

मामले में पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया। जांच में आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम में सामूहिक बलात्कार के दुष्प्रेरण का अपराध प्रमाणित मानते हुए पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। इस दौरान अभियोजन पक्ष ओर से 13 गवाहों को परीक्षित कराने के साथ ही 19 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए।



जिनके आधार पर आरोपी महिला के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर न्यायालय उसे सजा सुनाई है। वहीं, मामले में गैंगरेप के आरोपी एक युवक की मौत हो जाने और दूसरे के फरार होने के कारण उनके खिलाफ आरोप पत्र पेश नहीं किया जा सका। बाद में पुलिस ने फरार आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चार्जशीट पेश की, जो अभी न्यायालय में विचाराधीन है।