अलवर

अलवर न्यूज़: खेत मे कड़बी लगाते समय युवक की हुई मौत 

अलवर में राजगढ उपखंड क्षेत्र के ग्राम श्रीचन्दपुरा में 30 वर्षीय युवक की खेत मे कड़बी लगाते समय मृत्यु हो गयी। जिसे परिजन राजगढ़ चिकित्सालय लाये।

अलवर

Rajendra Banjara

Oct 11, 2025

अलवर में राजगढ उपखंड क्षेत्र के ग्राम श्रीचन्दपुरा में 30 वर्षीय युवक की खेत मे कड़बी लगाते समय मृत्यु हो गयी। जिसे परिजन राजगढ़ चिकित्सालय लाये। जहां चिकित्सकों ने ग्राम श्रीचन्दपुरा निवासी किरण सैन पुत्र रणजीत सैन को मृत घोषित कर दिया। जिसकी सूचना टहला पुलिस को दी। टहला थाने के एएसआई श्रीराम मीना ने बताया कि


सुबह राजगढ़ चिकित्सालय से सूचना मिली की किरण सैन (30 वर्ष) पुत्र रणजीत सैन की खेत मे कड़बी लगाने के कार्य करते हुए आकस्मिक मौत हो गयी। सूचना पर राजगढ़ सीएचसी पहुंचे। जहां मृतक के शव का टहला पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया। इस सम्बंध में मृतक के भाई ने विश्राम सैन ने टहला थाने में रिर्पोट दी है।

11 Oct 2025 01:21 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / अलवर न्यूज़: खेत मे कड़बी लगाते समय युवक की हुई मौत 

