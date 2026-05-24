अलवर में 4 साइबर ठग गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर फर्जी ऑफर देकर करते थे ठगी 

आजकल डिजिटल दुनिया में जितनी सहूलियतें हैं, उतने ही खतरे भी बढ़ गए हैं। इसी खतरे पर लगाम कसने के लिए अलवर पुलिस इन दिनों एक्शन मोड में है। पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ 'ऑपरेशन म्यूल हंटर' और 'साइबर संग्राम अभियान 2.0' चला रखा है। इसी अभियान के तहत पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए चार ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो साइबर ठगों को कमीशन पर अपने बैंक खाते, गूगल पे और फोन पे जैसी सुविधाएं मुहैया कराते थे।



पुलिस ने इनके पास से 9 मोबाइल और सिम कार्ड बरामद किए हैं। इस पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ करने के लिए पुलिस ने अलग-अलग थानों में 6 मामले दर्ज किए हैं और आगे की जांच शुरू कर दी है।