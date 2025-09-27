दिवाली पर अलवर पुलिस का एक्शन प्लान तैयार, मुख्य बाजारों में वाहनों की एंट्री रहेगी बंद

अलवर में दिवाली पर बाजारों में खरीदारों की भीड़ को देखते हुए पुलिस एक्शन प्लान तैयार करने में जुटी है। इसके तहत त्योहार के दौरान मुख्य बाजारों में बेरिकेड्स लगाकर तिपहिया और चोपहिया वाहनों का प्रवेश बंद किया जाएगा। त्योहार से ठीक पहले दोपहिया वाहन भी बाजारों में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। ताकि त्योहार पर बाजार में सड़कों पर दुकान लगाने वाले छोटे दुकानदारों और आमजन को किसी तरह की कोई परेशानी न हो।
इसके अलावा सुचारू यातायात व्यवस्था के लिए अतिरिक्त पुलिस जाब्ता लगाया जाएगा। जिसमें ट्रैफिक पुलिस के साथ-साथ थाना पुलिस व होमगार्ड के जवान भी शामिल रहेंगे। धनतेरस से तीन दिन नहीं मिलेगा वाहनों को प्रवेश: पुलिस प्रशासन की ओर से धनतेरस से बाजारों में दुपहिया और चोपहिया सहित सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश बंद कर दिया जाएगा।
फिलहाल बाजारों में सभी तरह के वाहनों को प्रवेश दिया जा रहा है। लेकिन आगामी दिनों में सुबह 9 से रात 9 बजे तक वाहनों का प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा धरतेरस से दिवाली तक सुबह 9 से रात 11 बजे तक सभी मुख्य बाजारों में वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा।
जानकारी के अनुसार शहर में अशोका टॉकीज, त्रिपोलिया, पुलिस कंट्रोल रूम, मन्नी का बड़, काशीराम चौराहा, सब्जी मंडी के पीछे, केडलगंज आदि जगह बेरिकेड्स लगाए जाएंगे। इन प्वाइंट्स से वाहनों का प्रवेश रोका जाएगा। इसके अलावा दोपहिया वाहनों की पार्किंग न्यू तेज मार्केट और पुराने तहसील भवन में कराई जाएगी। धनतेरस से वाहनों की पार्किंग व्यवस्था पुलिस कंट्रोल रूम के सामने, कंपनी बाग गेट के सामने, कंपनी बाग के पीछे, काशीराम चौराहा, जय कॉम्पलेक्स आदि जगह पर की जाएगी।