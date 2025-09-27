दिवाली पर अलवर पुलिस का एक्शन प्लान तैयार, मुख्य बाजारों में वाहनों की एंट्री रहेगी बंद

जानकारी के अनुसार शहर में अशोका टॉकीज, त्रिपोलिया, पुलिस कंट्रोल रूम, मन्नी का बड़, काशीराम चौराहा, सब्जी मंडी के पीछे, केडलगंज आदि जगह बेरिकेड्स लगाए जाएंगे। इन प्वाइंट्स से वाहनों का प्रवेश रोका जाएगा। इसके अलावा दोपहिया वाहनों की पार्किंग न्यू तेज मार्केट और पुराने तहसील भवन में कराई जाएगी। धनतेरस से वाहनों की पार्किंग व्यवस्था पुलिस कंट्रोल रूम के सामने, कंपनी बाग गेट के सामने, कंपनी बाग के पीछे, काशीराम चौराहा, जय कॉम्पलेक्स आदि जगह पर की जाएगी।