प्रताप ऑडिटोरियम से मोती डूंगरी तक दौड़ी साइकिलें, ‘फिट इंडिया’ का दिया संदेश

इसके बाद मुख्य आकर्षण यानी साइकिल रैली की शुरुआत हुई। प्रताप ऑडिटोरियम से शुरू होकर यह रैली शहर के प्रमुख रास्तों और चौराहों से गुजरी। साइकिल सवारों का कारवां मोती डूंगरी, एसएमडी सर्किल, नंगली सर्किल, बिजली घर चौराहा, भगतसिंह सर्किल, अंबेडकर सर्किल और जेल चौराहा होते हुए वापस प्रताप ऑडिटोरियम पर आकर समाप्त हुआ। पूरी रैली के दौरान 'फिट अलवर, हिट अलवर' का संदेश गूंजता रहा।



इस अभियान की सबसे खूबसूरत बात यह रही कि इसमें केवल पुलिसकर्मी ही नहीं, बल्कि पूरा शहर शामिल नजर आया। जिला पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों और शहर के सभी थानाधिकारियों के साथ-साथ सीएलजी सदस्य, ग्राम रक्षक और पुलिस मित्र भी पैडल मारते दिखे। इसके अलावा बड़ी संख्या में स्कूली छात्र-छात्राओं ने पूरे जोश के साथ इस रैली में हिस्सा लिया।



अलवर पुलिस की इस पहल का उद्देश्य है कि व्यस्त लाइफस्टाइल के बीच लोग अपनी सेहत के लिए थोड़ा समय निकालें। साइकिल चलाना न सिर्फ पर्यावरण के लिए अच्छा है, बल्कि यह हमारे दिल और शरीर को भी तंदुरुस्त रखता है। पुलिस की इस सेहतमंद मुहिम की शहरभर में खूब तारीफ हो रही है।