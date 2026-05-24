प्रताप ऑडिटोरियम से मोती डूंगरी तक दौड़ी साइकिलें, ‘फिट इंडिया’ का दिया संदेश

शहर में साइकिल रैली का हुआ आयोजन (फोटो - पत्रिका)
रविवार की छुट्टी के दिन जहां लोग देर तक सोना पसंद करते हैं, वहीं अलवर की सुबह आज कुछ अलग और बेहद ऊर्जावान नजर आई। मौका था अलवर पुलिस के 'संडे ऑन साइकिल' अभियान का, जिसने शहरवासियों को फिटनेस का एक नया मंत्र दिया। भारत सरकार के 'फिट इंडिया मिशन' को आगे बढ़ाते हुए पुलिस मुख्यालय जयपुर के निर्देश पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस पूरे आयोजन की तैयारी एक दिन पहले ही पूरी कर ली गई थी। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) डॉ. दीपक कुमार और एएसपी (ग्रामीण) डॉ. प्रियंका रघुवंशी का विशेष मार्गदर्शन रहा।
रविवार सुबह शहर के प्रताप ऑडिटोरियम में भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाने से पहले वहां मौजूद लोगों को फिट रखने के लिए मजेदार एक्टिविटी कराई गईं। सुबह-सुबह गानों की धुन पर सबने जमकर जुम्बा डांस किया, जिससे माहौल में गजब का उत्साह भर गया। इसके बाद मानसिक शांति और शारीरिक मजबूती के लिए योग के आसन किए गए और युवाओं ने रोप स्किपिंग (रस्सी कूदना) जैसी फिटनेस गतिविधियों में भी अपना दम-खम दिखाया।
इसके बाद मुख्य आकर्षण यानी साइकिल रैली की शुरुआत हुई। प्रताप ऑडिटोरियम से शुरू होकर यह रैली शहर के प्रमुख रास्तों और चौराहों से गुजरी। साइकिल सवारों का कारवां मोती डूंगरी, एसएमडी सर्किल, नंगली सर्किल, बिजली घर चौराहा, भगतसिंह सर्किल, अंबेडकर सर्किल और जेल चौराहा होते हुए वापस प्रताप ऑडिटोरियम पर आकर समाप्त हुआ। पूरी रैली के दौरान 'फिट अलवर, हिट अलवर' का संदेश गूंजता रहा।
इस अभियान की सबसे खूबसूरत बात यह रही कि इसमें केवल पुलिसकर्मी ही नहीं, बल्कि पूरा शहर शामिल नजर आया। जिला पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों और शहर के सभी थानाधिकारियों के साथ-साथ सीएलजी सदस्य, ग्राम रक्षक और पुलिस मित्र भी पैडल मारते दिखे। इसके अलावा बड़ी संख्या में स्कूली छात्र-छात्राओं ने पूरे जोश के साथ इस रैली में हिस्सा लिया।
अलवर पुलिस की इस पहल का उद्देश्य है कि व्यस्त लाइफस्टाइल के बीच लोग अपनी सेहत के लिए थोड़ा समय निकालें। साइकिल चलाना न सिर्फ पर्यावरण के लिए अच्छा है, बल्कि यह हमारे दिल और शरीर को भी तंदुरुस्त रखता है। पुलिस की इस सेहतमंद मुहिम की शहरभर में खूब तारीफ हो रही है।
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