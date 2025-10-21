अलवर: रेलवे कर्मचारी ने ट्रेन के आगे कूदकर की आत्महत्या, परिवार में मातम

इस सम्बंध मृतक के भाई ने रिर्पोट दी है कि उसका बड़ा भाई राहुल पुत्र कालूराम ग्रुप डी में रेलवे स्टेशन लोनावाला (महाराष्ट्र) में करीब तीन वर्ष से रेलवे में था। जो दीपावली के अवकाश पर पूनखर आया हुआ था। जिसकी सोमवार को ढिगावडा रेलवे स्टेशन पर आश्रम ट्रैन से कटकर मृत्यु हो गई। जीआरपी ने मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है।