अलवर

अलवर: रेलवे कर्मचारी ने ट्रेन के आगे कूदकर की आत्महत्या, परिवार में मातम

अलवर जिले में महाराष्ट्र में कार्यरत रेलवे कर्मचारी ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली।

less than 1 minute read

अलवर

image

Santosh Trivedi

Oct 21, 2025

rahul mena death

Photo- Patrika

अलवर। राजगढ़-मालाखेड़ा रेल मार्ग के मध्य स्थित ढिगावडा रेलवे स्टेशन के यार्ड के समीप रेलवे कर्मचारी 25 वर्षीय युवक ने आश्रम एक्सप्रेस ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली।

जीआरपी के एएसआई सतेंद्र कुमार ने बताया कि उन्हें ढिगावडा रेलवे स्टेशन मास्टर ने सूचना दी की एक व्यक्ति ने आश्रम एक्सप्रेस ट्रेन के आगे रेलवे स्टेशन के यार्ड के समीप कूदकर आत्महत्या कर ली है, जोकि अज्ञात है।

मालाखेड़ा निवासी राहुल मीना के रूप में हुई पहचान

सूचना पर मौके पर पहुंचे, जहां शव को कब्जे में ले राजगढ़ सीएचसी की मोर्चरी में पहुंचाया। वही घटनास्थल का जायजा लिया। मृतक की शिनाख्त पूनखर, मालाखेड़ा निवासी राहुल मीना पुत्र कालूराम मीना के रूप में हुई है। जिसके शव का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया है।

ग्रुप डी में रेलवे स्टेशन लोनावाला थी नौकरी

इस सम्बंध मृतक के भाई ने रिर्पोट दी है कि उसका बड़ा भाई राहुल पुत्र कालूराम ग्रुप डी में रेलवे स्टेशन लोनावाला (महाराष्ट्र) में करीब तीन वर्ष से रेलवे में था। जो दीपावली के अवकाश पर पूनखर आया हुआ था। जिसकी सोमवार को ढिगावडा रेलवे स्टेशन पर आश्रम ट्रैन से कटकर मृत्यु हो गई। जीआरपी ने मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है।

Updated on:

21 Oct 2025 01:39 pm

Published on:

21 Oct 2025 01:37 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / अलवर: रेलवे कर्मचारी ने ट्रेन के आगे कूदकर की आत्महत्या, परिवार में मातम

