Kota: संदिग्ध हालातों में महिला की मौत, परिजन बोले कफ सिरप पीने के बाद बिगड़ी तबीयत

मामले की सूचना पर अनंतपुरा थाना पुलिस अस्पताल पहुंची। एसआइ रोहित कुमार ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। परिजनों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। कफ सिरप के सैंपल को जब्त कर एफएसएल (फॉरेंसिक लैब) भेजा जाएगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि सिरप में कोई गड़बड़ी तो नहीं थी। पुलिस ने बताया कि महिला की मौत के असली कारणों का खुलासा मेडिकल रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के बाद ही हो पाएगा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है।