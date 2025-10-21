Kota: संदिग्ध हालातों में महिला की मौत, परिजन बोले कफ सिरप पीने के बाद बिगड़ी तबीयत

कफ सिरप की बोतल और मृतका की फाइल फोटो: पत्रिका
Woman Dies Under Suspicious Circumstances: कोटा के अनंतपुरा थाना क्षेत्र के अजय आहूजा नगर में एक महिला की संदिग्ध हालातों में मौत का मामला सामने आया है। 57 वर्षीय मृतका कमला देवी के बेटे ने आरोप लगाया कि मां दीपावली की तैयारियों में व्यस्त थी। उन्हें दो दिन पहले सर्दी-जुकाम की शिकायत हुई थी। पास के रंगबाड़ी क्षेत्र स्थित एक मेडिकल स्टोर से कफ सिरप मंगवाया था।
सिरप लेने के कुछ देर बाद ही मां को बेचैनी और घबराहट महसूस होने लगी। हालत बिगड़ने पर उन्हें तुरंत न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई जबकि उनकी मां को कोई अन्य बीमारियां भी नहीं थी।
मामले की सूचना पर अनंतपुरा थाना पुलिस अस्पताल पहुंची। एसआइ रोहित कुमार ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। परिजनों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। कफ सिरप के सैंपल को जब्त कर एफएसएल (फॉरेंसिक लैब) भेजा जाएगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि सिरप में कोई गड़बड़ी तो नहीं थी। पुलिस ने बताया कि महिला की मौत के असली कारणों का खुलासा मेडिकल रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के बाद ही हो पाएगा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है।
ड्यूटी डॉक्टर्स के अनुसार अस्पताल पहुंचने के समय महिला की हृदय गति बेहद कम थी। स्थिति गंभीर होने के चलते तत्काल इलाज शुरू किया गया लेकिन देर रात कमला देवी ने दम तोड़ दिया। फोरेंसिक मेडिसिन विभागाध्यक्ष डॉ. अशोक मूंदड़ा ने बताया कि महिला की मौत हार्ट डिजीज से हुई है। परिजन कफ सिरप पीने से मौत का आरोप लगा रहे थे। ऐसे में उसका विसरा लिया है। उसे जांच के लिए भेजा जाएगा।
