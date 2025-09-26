अलवर को नई वंदे भारत की सौगात; रात 9.18 बजे पहुंची स्टेशन, देखें ये वीडियो 

दिल्ली कैंट-जोधपुर वंदे भारत एक्सप्रेस सप्ताह में 06 दिन (मंगलवार को छोड़कर) संचालन होगा। गाड़ी संख्या 26481, जोधपुर-दिल्ली कैंट वंदे भारत 27 सितंबर से जोधपुर से 05.25 बजे रवाना होकर सुबह 11.18 बजे अलवर और दोपहर 1.30 बजे दिल्ली कैंट पहुंचेगी। इसी गाड़ी संख्या 26482 दिल्ली कैंट-जोधपुर वंदे भारत एक्सप्रेस 27 सितंबर को दोपहर 3.10 बजे रवाना होकर शाम 5.08 बजे अलवर और रात 11.20 बजे जोधपुर पहुंचेगी।



यह रेल मार्ग में मेड़ता रोड, डेगाना, मकराना, फुलेरा, जयपुर, अलवर, रेवाड़ी व गुरुग्राम स्टेशनों पर ठहराव करेगी। इसमें 07 वातानुकूलित कुर्सीयान व 01 एक्जिक्यूूटिव वातानुकूलित कुर्सीयान श्रेणी के डिब्बे होंगे।