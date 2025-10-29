अलवर को फिर मिला एक और अवार्ड, नवंबर में मिलेगा 25 लाख का पुरस्कार

वायु गुणवत्ता को और बेहतर करने के लिए नगर निगम, प्रदूषण विभाग, पीडब्ल्यूडी, यूआइटी आदि कार्य करेंगे।

जल संरक्षण के लिए जन सहभागिता से 1 लाख जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण कर उन्हें पोर्टल पर अपलोड कराया जाएगा।

500 से अधिक घरों में सोता गड्ढों का निर्माण कराया जाएगा।

प्रति ग्राम पंचायत 10 से 20 रिनोवेशन कार्य, 2 आरटीडब्ल्यूएचएस, 10 मैजिक पिट व 2 रिचार्ज शॉट जैसी जल संरक्षण संरचनाएं तैयार करेंगी।