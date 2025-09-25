Accident: चाचा-भतीजा समेत 3 लोगों का एक ही चिता पर हुआ अंतिम संस्कार, फूट-फूटकर रो पड़े परिजन, तेज रफ्तार डंपर ने बाइक के उड़ा दिए थे परखच्चे

यह हादसा ऐसे लोगाें के लिए बड़ा सबक है, जो यातायात के नियमों की परवाह नहीं करते। इस हादसे में भी यह बात सामने आई है कि चार जने एक ही बाइक पर सवार थे। जबकि एक बाइक पर दो ही जने होने चाहिए। एक ही दुपहिया वाहन पर तीन से चार सवारियां अलवर शहर समेत पूरे जिले में कई जगह दिख जाती हैं। यह जानते हुए भी कि ऐसा करना खतरनाक है। मौत को दावत देना है, लोग नहीं मानते।ज्यादातर दुपहिया वाहन चालक हेलमेट भी अपनी सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि यातायात पुलिस के चालान से बचने के लिए लगाते हैं। ऐसे लोगाें को रोकना सिर्फ यातायात पुलिस का काम नहीं है, परिवार के सदस्यों को भी जिम्मेदारी निभाते हुए समझाइश करनी चाहिए।