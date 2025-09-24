Rajasthan Accident: एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत के बाद फूटा लोगों का गुस्सा, अलवर-जयपुर रोड किया जाम

हादसे में मारे गए लोगों की पहचान बाबूलाल पुत्र बद्रीलाल (40), मोनू पुत्र जगन्नाथ (5), अशोक पुत्र श्रवण (22) और नरसी पुत्र नैना राम (25) निवासी मेजोड़ के रूप में हुई है। मरने वाले एक ही परिवार के बताए जा रहे है। मोनू का बड़ा भाई जमवारामगढ़ के दंताला स्कूल के हॉस्टल में रहता है। ये सभी लोग मोनू को उसके बड़े भाई से मिलवाने जा रहे थे। तभी हादसे का शिकार हो गए। हादसे में बाइक भी बुरी तरह चकनाचून हो गई।