Rajasthan Accident: एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत के बाद फूटा लोगों का गुस्सा, अलवर-जयपुर रोड किया जाम

अलवर। राजस्थान के अलवर जिले में बुधवार सुबह हुए भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मरने वालों में 5 साल का बच्चा भी शामिल है। हादसे के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए लोगों ने अलवर-जयपुर रोड जाम कर दिया है। हालात तनावपूर्ण होने के चलते बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। फिलहाल, ग्रामीणों को समझाने का प्रयास जारी है।
हादसा बुधवार सुबह करीब 9 बजे थानागाजी क्षेत्र में दौसा रोड पर झिरी स्टैंड के पास हुआ। थानागाजी के मेजोड़ गांव के रहने वाले चार लोग बाइक पर सवार होकर झिरी से प्रतापगढ़ की ओर जा रहे थे। तभी प्रतापगढ़ से झिरी की ओर आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार लोगों को कुचल दिया है। हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, एक घायल ने अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में दम तोड़ दिया।
भीषण हादसे के बाद डंपर चालक मौके से भाग छूटा। लेकिन, ग्रामीणों ने पिपलाई स्टैंड के पास डंपर को रुकवा लिया और डंपर के टायरों की हवा निकाल दी। गुस्साए ग्रामीणों ने चालक को पकड़कर पीट दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और डंपर चालक को भीड़ के चंगुल से छुड़ाया।
एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने थानागाजी इलाके में अलवर-जयपुर रोड पर जाम लगा दिया। इस दौरान कुछ राहगीरों की प्रदर्शनकारियों से झड़प हो गई।
मामला बढ़ता देख पुलिस उपाधीक्षक महावीर सिंह, प्रतापगढ़ तहसीलदार दाताराम गुर्जर, थानागाजी तहसीलदार मोहित पंचोली पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों से समझाइश के प्रयास जारी है। लेकिन, ग्रामीण अवैध रूप से चल रहे ओवरलोड डंपरों को बंद करने की मांग पर अड़े हुए है।
हादसे में मारे गए लोगों की पहचान बाबूलाल पुत्र बद्रीलाल (40), मोनू पुत्र जगन्नाथ (5), अशोक पुत्र श्रवण (22) और नरसी पुत्र नैना राम (25) निवासी मेजोड़ के रूप में हुई है। मरने वाले एक ही परिवार के बताए जा रहे है। मोनू का बड़ा भाई जमवारामगढ़ के दंताला स्कूल के हॉस्टल में रहता है। ये सभी लोग मोनू को उसके बड़े भाई से मिलवाने जा रहे थे। तभी हादसे का शिकार हो गए। हादसे में बाइक भी बुरी तरह चकनाचून हो गई।