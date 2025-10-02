Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

Alwar News:सरिस्का टाइगर रिजर्व 3 महीने बाद फिर खुला, बाघों का दीदार करने पहुंचे पर्यटक

अलवर स्थित सरिस्का टाइगर रिजर्व मानसून सीजन में तीन महीने बंद होने के बाद बाद आज से फिर पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। पहले दिन ही पर्यटकों का हुजूम परियोजना में विचरण कर रहे बाघों का दीदार करने पहुंचा।

2 min read

अलवर

image

Anand Prakash Yadav

Oct 02, 2025

Play video

सरिस्का बाघ परियोजना अलवर, पत्रिका फोटो

Sariska Tiger Reserve Open: अलवर स्थित सरिस्का टाइगर रिजर्व मानसून सीजन में तीन महीने बंद होने के बाद बाद आज से फिर पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। पहले दिन ही पर्यटकों का हुजूम परियोजना में विचरण कर रहे बाघों का दीदार करने पहुंचा। गुरूवार सुबह से ही पर्यटक वाहनों के पहिए दौड़ने शुरू हो गए और वन्यजीवों को देखने के लिए दूर-दूर से पर्यटक प्रोजेक्ट में बाघों का दीदार करने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। वहीं परियोजना अधिकारियों ने पर्यटकों का गर्मजोशी से स्वागत किया।

टाइगर रिजर्व तीन महीने रहा बंद

सरिस्का बाघ परियोजना में मानसून के सीजन में 3 महीने के लिए बरसात के मौसम में पर्यटकों को घूमाने के लिए रोक लग जाती है क्योंकि बरसात के मौसम में वनस्पति एवं वन्य जीवो का प्रजनन काल होता है और वही बरसात के पानी से जंगल में स्थित ट्रैक खराब हो जाते हैं। पानी के बहाव के कारण रास्ते की मिट्टी कट जाती हैं। परियोजना को पर्यटकों के लिए खोलने से पहले अब सभी ट्रैकों को सही कर लिया गया है और गुरूवार सुबह से परियोजना को फिर से खोला गया है। एक अक्टूबर को बुधवार होने की वजह से पर्यटकों के भ्रमण के लिए का अवकाश होता है जिसकी तैयारी प्रोजेक्ट अफसरों ने पहले से ही कर ली गई है और सुबह सरिस्का गेट पर आए पर्यटकों का वन अधिकारी द्वारा स्वागत कर उन्हें जंगल में भेजा गया।

सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम

डीएफओ अभिमन्यु सहारण ने बताया सरिस्का बाघ परियोजना जंगल में भ्रमण के लिए सुबह 6:00 बजे से सरिस्का पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। सरिस्का जंगल में सफारी के लिए ट्रैक सही कर लिए गए हैं जिसमें सरिस्का सदर गेट टहला गेट से पर्यटकों को एंट्री दी गई है। अभी अलवर बफर में रास्ता खराब होने की वजह से एतिहात बरती जा रही है। सरिस्का में 35 जिप्सी 12 कैंटर में पर्यटक सफारी कर सकते हैं 1 अक्टूबर को बुधवार का पर्यटक भ्रमण पर अवकाश होने के कारण आज से सैलानियों के लिए सरिस्का खोला गया है। पर्यटकों का सदर गेट पर मौजूद अधिकारियों ने स्वागत किया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Oct 2025 03:28 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Alwar News:सरिस्का टाइगर रिजर्व 3 महीने बाद फिर खुला, बाघों का दीदार करने पहुंचे पर्यटक

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

विजयदशमी पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हुआ पथ संचलन 

अलवर

अलवर शहर में हुई बारिश, मौसम हुआ सुहावना  

अलवर

राजपूत समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित 

अलवर

ट्रेन में चढ़ते समय पैर फिसला, राजस्थान रोडवेज के सेवानिवृत कर्मचारी की मौत

alwar train news
अलवर

पत्रिका ‘डांडिया महारास’: डांडिया की खनक और डीजे की धुनों पर झूमे लोग

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.