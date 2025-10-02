Alwar News:सरिस्का टाइगर रिजर्व 3 महीने बाद फिर खुला, बाघों का दीदार करने पहुंचे पर्यटक

सरिस्का बाघ परियोजना में मानसून के सीजन में 3 महीने के लिए बरसात के मौसम में पर्यटकों को घूमाने के लिए रोक लग जाती है क्योंकि बरसात के मौसम में वनस्पति एवं वन्य जीवो का प्रजनन काल होता है और वही बरसात के पानी से जंगल में स्थित ट्रैक खराब हो जाते हैं। पानी के बहाव के कारण रास्ते की मिट्टी कट जाती हैं। परियोजना को पर्यटकों के लिए खोलने से पहले अब सभी ट्रैकों को सही कर लिया गया है और गुरूवार सुबह से परियोजना को फिर से खोला गया है। एक अक्टूबर को बुधवार होने की वजह से पर्यटकों के भ्रमण के लिए का अवकाश होता है जिसकी तैयारी प्रोजेक्ट अफसरों ने पहले से ही कर ली गई है और सुबह सरिस्का गेट पर आए पर्यटकों का वन अधिकारी द्वारा स्वागत कर उन्हें जंगल में भेजा गया।