अलवर को वंदेभारत ट्रेन की सौगात, कितना होगा किराया और क्या रहेगा टाइम? देखें यहां 

पहले से ही अलवर में एक वंदे भारत ट्रेन का संचालन किया जा रहा है जो अप्रेल, 2023 में शुरू हुई थी। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार गाड़ी संया 26481 (जोधपुर-दिल्ली कैंट) 27 सितंबर से सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार व रविवार को जोधपुर से सुबह 5:25 बजे रवाना होगी। यह जयपुर 9:25 बजे आएगी और 9:30 पर प्रस्थान के बाद दोपहर 1:30 बजे दिल्ली कैंट पहुंचेगी।