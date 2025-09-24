Patrika LogoSwitch to English

अलवर

अलवर को वंदेभारत ट्रेन की सौगात, कितना होगा किराया और क्या रहेगा टाइम? देखें यहां 

अलवर शहरवासियों को 27 सितंबर को एक ओर वंदेभारत ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। जोधपुर-दिल्ली कैंट-जोधपुर वंदे भारत एक्सप्रेस

अलवर

Rajendra Banjara

Sep 24, 2025

file photo

अलवर शहरवासियों को 27 सितंबर को एक ओर वंदेभारत ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। जोधपुर-दिल्ली कैंट-जोधपुर वंदे भारत एक्सप्रेस सप्ताह में 6 दिन (मंगलवार को छोड़कर) संचालित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को बांसवाड़ा से इस ट्रेन का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। यह जोधपुर से दिल्ली जाते समय सुबह 11.48 बजे अलवर आएगी। इसी तरह दिल्ली से जोधपुर जाते समय यह शाम 5.13 बजे अलवर ठहराव करेगी।

पहले से ही अलवर में एक वंदे भारत ट्रेन का संचालन किया जा रहा है जो अप्रेल, 2023 में शुरू हुई थी। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार गाड़ी संया 26481 (जोधपुर-दिल्ली कैंट) 27 सितंबर से सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार व रविवार को जोधपुर से सुबह 5:25 बजे रवाना होगी। यह जयपुर 9:25 बजे आएगी और 9:30 पर प्रस्थान के बाद दोपहर 1:30 बजे दिल्ली कैंट पहुंचेगी।

इसी तरह गाड़ी संया 26482 (दिल्ली कैंट-जोधपुर) दिल्ली कैंट से दोपहर 3:10 बजे रवाना होगी और शाम 7 बजे जयपुर व रात 11:20 पर जोधपुर पहुंचेगी। गाड़ियों का मेड़ता रोड, डेगाना, मकराना, फुलेरा, जयपुर, अलवर, रेवाड़ी व गुड़गांव में ठहराव होगा। गाड़ी में 7 वातानुकूलित चेयर कार व एक एक्जीक्यूटिव वातानुकूलित चेयर कार श्रेणी के डिब्बे होंगे।

यात्रियों को कम समय लगेगा

अत्याधुनिक इस ट्रेन से लोगों को जोधपुर जाने में कम समय लगेगा। यह ट्रेन करीब 6.05 घंटे में यात्रियों को जोधपुर पहुंचाएगी। जो रानीखेत के 9.11 घंटे के मुकाबले तीन घंटे से कम है। इसी तरह मंडोर एक्सप्रेस के 7.20 घंटे के मुकाबले करीब सवा घंटा कम है।

यह है संभावित किराया

अलवर से जयपुर तक चेयर कार 750 रुपए, एक्जीक्यूटिव 1270 किराया रहेगा। इसी तरह अलवर से दिल्ली तक चेयर कार 525 रुपए, एक्जीक्यूटिव 1010 रुपए किराया है। ट्रेन में कुल 8 कोच हैं। इसमें 7 कोच एसी चेयर कार और एक कोच एसी चेयर कार का होगा। करीब 608 सीटें इस ट्रेन में रहेंगी।

Published on:

24 Sept 2025 12:54 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / अलवर को वंदेभारत ट्रेन की सौगात, कितना होगा किराया और क्या रहेगा टाइम? देखें यहां 

