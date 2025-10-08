Rajasthan: अक्टूबर महीने में हाल-बेहाल, घर लौटना हुआ मुश्किल, तत्काल में भी नहीं मिल रहा टिकट, जम्मू से लेकर अहमदाबाद तक सीट फुल

Photo: Patrika
Indian Railway: त्योहारी सीजन शुरू हो गया है। दिवाली 20 अक्टूबर की है। ऐसे में ट्रेनों में एडवांस बुकिंग इतनी ज्यादा हो गई है कि अब सीट मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन नजर आ रहा है। हालत यह है कि अक्टूबर महीने में ट्रेनें फुल हैं। ऐसे में घरों से दूर रहने वाले लोगों के समक्ष त्योहार पर घर पहुंचने का संकट खड़ा हो गया है।
अलवर से ओखा, जम्मूतवी, किशनगंज, न्यूजलपाईगुड़ी, वाराणसी, सुल्तानपुर, उदयपुर, राजकोट व अहमदाबाद रूट की ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट बढ़ती जा रही है। कुछ ट्रेनों में वेटिंग इतनी बढ़ गई है कि ट्रेनों में नो-रूम यानी टिकट बंद दर्शाया जा रहा है. लंबी दूरी की ट्रेनों में टिकट रिग्रेट हो गया है। ऐसे में तत्काल टिकट मिलना भी मुश्किल है।
बाडमेर-जम्मूतवी-बाड़मेर रद्द: उत्तर रेलवे के जम्मू मंडल पर भारी वर्षा के कारण प्रभावित रेलसेवाओ के रद्दीकरण/आंशिक रद्दीकरण की अवधि में आगामी आदेश तक विस्तार किया गया है। रेलवे के अनुसार गाड़ी संख्या 14661 बाडमेर-जम्मूतवी रेल सेवा आगामी आदेशों तक तक रद्द रहेगी। इसी तरह गाड़ी संख्या 14662 जम्मूतवी- बाड़मेर भी आगामी आदेशों तक रद्द रहेगी।
मालाखेड़ा में भुज-बरेली व राजगढ़ में मलानी सुपरफास्ट ट्रेन का ठहराव हुआ शुरू
मालाखेड़ा रेलवे स्टेशन पर मंगलवार से भुज-बरेली, आला हजरत ट्रेन तथा राजगढ़ में बाड़मेर-दिल्ली सराय रोहिल्ला मलानी सुपरफास्ट एक्सप्रेेस ट्रेन का ठहराव शुरू हो गया। दोनों जगह भाजपा कार्यकर्ताओं व स्थानीय लोगों ने लोको पायलट एवं गार्ड को साफा पहनाकर तथा गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। मिठाई भी बांटी गई।
गाड़ी संख्या 12915 आश्रम एक्सप्रेस में 8, 11 और 13 अक्टूबर के अलावा 14 से 31 अक्टूबर तक सभी सीटें फुल हैं। ट्रेन संख्या 12413 गलता धाम पूजा सुपरफास्ट एक्सप्रेस में 25 अक्टूबर तक वेटिंग फुल है और नवंबर महीने में भी 50 से 60 तक वेटिंग चल रही है। ट्रेन संख्या 12996 मंडोर एक्सप्रेस में पूरे अक्टूबर महीने में 40 से 50 के बीच वेटिंग चल रही है। वहीं, 19031 योगा एक्सप्रेस में 27 अक्टूबर तक वेटिंग फुल है। ट्रेन संख्या 14312 भुज-बरेली एक्सप्रेस में 16 अक्टूबर तक 15 तक वेटिंग है, जबकि 20 से 22 अक्टूबर के बीच वेटिंग फुल है। 15014 रानीखेत एक्सप्रेस में 26 अक्टूबर तक वेटिंग फुल और इसके बाद पूरे महीने 30 से 40 के बीच वेटिंग बनी हुई है। 15715 गरीब नवाज एक्सप्रेस और 12916 आश्रम एक्सप्रेस में पूरे अक्टूबर महीने वेटिंग फुल है।
बड़ी खबरेंView All
अलवर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग