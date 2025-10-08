Rajasthan: अक्टूबर महीने में हाल-बेहाल, घर लौटना हुआ मुश्किल, तत्काल में भी नहीं मिल रहा टिकट, जम्मू से लेकर अहमदाबाद तक सीट फुल

गाड़ी संख्या 12915 आश्रम एक्सप्रेस में 8, 11 और 13 अक्टूबर के अलावा 14 से 31 अक्टूबर तक सभी सीटें फुल हैं। ट्रेन संख्या 12413 गलता धाम पूजा सुपरफास्ट एक्सप्रेस में 25 अक्टूबर तक वेटिंग फुल है और नवंबर महीने में भी 50 से 60 तक वेटिंग चल रही है। ट्रेन संख्या 12996 मंडोर एक्सप्रेस में पूरे अक्टूबर महीने में 40 से 50 के बीच वेटिंग चल रही है। वहीं, 19031 योगा एक्सप्रेस में 27 अक्टूबर तक वेटिंग फुल है। ट्रेन संख्या 14312 भुज-बरेली एक्सप्रेस में 16 अक्टूबर तक 15 तक वेटिंग है, जबकि 20 से 22 अक्टूबर के बीच वेटिंग फुल है। 15014 रानीखेत एक्सप्रेस में 26 अक्टूबर तक वेटिंग फुल और इसके बाद पूरे महीने 30 से 40 के बीच वेटिंग बनी हुई है। 15715 गरीब नवाज एक्सप्रेस और 12916 आश्रम एक्सप्रेस में पूरे अक्टूबर महीने वेटिंग फुल है।