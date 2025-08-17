Patrika LogoSwitch to English

अलवर में वीरांगना ने सम्मान लेने से किया इनकार, बोलीं- 10 साल हो गए, न पति की मूर्ति लगी और न बेटे को नियुक्ति मिली

अलवर जिले में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान वीरांगनाओं ने मंच से मंत्री संजय शर्मा के सामने समस्याएं रखीं। किसी ने शहीद पति की मूर्ति व अनुकंपा नियुक्ति की मांग की तो कोई गलत बिजली पोल व हाईटेंशन लाइन से खतरे की शिकायत पर बेहोश हो गईं।

Aug 17, 2025

अलवर: इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित स्वतंत्रता दिवस के जिला स्तरीय समारोह में वन राज्य मंत्री संजय शर्मा जैसे ही एक वीरांगना का सम्मान करने लगे तो वो बोलीं, मंत्री जी पहले समस्या का समाधान कीजिए। उनका कहना था कि पति को शहीद हुए 10 साल हो गए। अभी तक गांव में उनकी मूर्ति नहीं लगी है। बेटे को अनुकंपा नियुक्ति भी नहीं मिली है।


बता दें कि इस संबंध में वन राज्यमंत्री संजय शर्मा का कहना था कि बहरोड़-कोटपूतली जिले के तसींग निवासी शहीद की मूर्ति लगाने की मांग काफी पुरानी है। जमीन को लेकर विवाद है। जल्द ही कार्रवाई की जाएगी।

17 Aug 2025 11:38 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / अलवर में वीरांगना ने सम्मान लेने से किया इनकार, बोलीं- 10 साल हो गए, न पति की मूर्ति लगी और न बेटे को नियुक्ति मिली

