अलवर में वीरांगना ने सम्मान लेने से किया इनकार, बोलीं- 10 साल हो गए, न पति की मूर्ति लगी और न बेटे को नियुक्ति मिली

अलवर: इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित स्वतंत्रता दिवस के जिला स्तरीय समारोह में वन राज्य मंत्री संजय शर्मा जैसे ही एक वीरांगना का सम्मान करने लगे तो वो बोलीं, मंत्री जी पहले समस्या का समाधान कीजिए। उनका कहना था कि पति को शहीद हुए 10 साल हो गए। अभी तक गांव में उनकी मूर्ति नहीं लगी है। बेटे को अनुकंपा नियुक्ति भी नहीं मिली है।