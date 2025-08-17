अलवर में वीरांगना ने सम्मान लेने से किया इनकार, बोलीं- 10 साल हो गए, न पति की मूर्ति लगी और न बेटे को नियुक्ति मिली

अलवर: इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित स्वतंत्रता दिवस के जिला स्तरीय समारोह में वन राज्य मंत्री संजय शर्मा जैसे ही एक वीरांगना का सम्मान करने लगे तो वो बोलीं, मंत्री जी पहले समस्या का समाधान कीजिए। उनका कहना था कि पति को शहीद हुए 10 साल हो गए। अभी तक गांव में उनकी मूर्ति नहीं लगी है। बेटे को अनुकंपा नियुक्ति भी नहीं मिली है।
बता दें कि इस संबंध में वन राज्यमंत्री संजय शर्मा का कहना था कि बहरोड़-कोटपूतली जिले के तसींग निवासी शहीद की मूर्ति लगाने की मांग काफी पुरानी है। जमीन को लेकर विवाद है। जल्द ही कार्रवाई की जाएगी।
वहीं, एक अन्य वीरांगना कार्यक्रम में पीड़ा बताते समय मंत्री संजय शर्मा के सामने ही बेहोश होकर गिर गईं। उन्होंने बताया कि घर के सामने गलत तरीके से बिजली का पोल लगाया है। मंत्री संजय शर्मा ने बताया कि इस संबंध में आज ही प्रार्थना पत्र मिला है। जांच जारी है, गलत तरीके से पोल लगाया गया है तो हटवाने की कार्रवाई की जाएगी।
मालवीय नगर निवासी गीता देवी ने बताया कि उनके मकान के ऊपर से 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन गुजर रही है, जिससे परिवार की सुरक्षा को गंभीर खतरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिजली विभाग के अधिकारी इस समस्या को अनदेखा कर रहे हैं।
वीरांगाना की समस्या पर तुरंत संज्ञान लेते हुए मंत्री ने तुरंत जिला कलेक्टर को उनकी सभी समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। उसके बाद कलेक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने वीरांगना की समस्याओं को सुना। इस दौरान मंत्री ने मंच से भी वीरांगना की समस्याओं को जल्द सुलझाने की बात कही।