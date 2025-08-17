पाकिस्तान में तबाही मचाने वाले कौन हैं अनिमेष पाटनी? जिन्हें मिलेगा वीर चक्र सम्मान, राजस्थान से है कनेक्शन



अनिमेष की वीरता का उदाहरण 2010 में भी देखने को मिला था। जोधपुर एयरबेस पर तैनाती के दौरान उनके मिग-27 विमान में उड़ान के दौरान ब्लास्ट हो गया। खतरे के बावजूद उन्होंने सूझबूझ दिखाते हुए विमान को आबादी वाले क्षेत्र से दूर पाली जिले के जैतपुर गांव की ओर मोड़ दिया। विमान वहीं क्रैश हुआ और बड़ी जनहानि टल गई। इस दौरान उन्होंने पैराशूट से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई।