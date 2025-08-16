Patwari Exam: परीक्षा से पहले हेयर स्टाइल, मेहंदी, जनेऊ, कलावा, अण्डरवियर व जींस पर चर्चा, आखिर क्यों ?

Patwari Exam Latest News: जयपुर। पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन राजस्थान में 17 अगस्त को किया जाएगा। इसमें लाखों परीक्षार्थी परीक्षा में बैठेंगे। इसके लिए रोडवेज ने निशुल्क बसों की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। इधर परीक्षार्थी पेपर देने से पहले पढ़ाई के साथ अपनी हेयर स्टाइल, हाथों में मेहंदी, गले में जनेऊ, कलाई में कलावा व जींस पहनने व नहीं पहनने को लेकर चर्चा जोरों पर हैं।
इधर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने ड्रेस कोड के साथ परीक्षा में बैठने से पहले आने वाली चर्चाओं व अफवाहों पर सिलसिलेवार जवाब दिया है।
परीक्षार्थी--सर क्या एग्जाम में हेयर स्टाइल मायने रखती है क्या पहचान हेयर स्टाइल से होती है या शक्ल से। थोड़ा स्पष्ट कीजिए। क्योंकि मैंने अभी डिप्टी जेलर का पेपर दिया था। तब मेरी हेयर स्टाइल राइट हैंड की बजाय लेफ्ट हैंड की तरफ थी। ऐसे में मुझे एग्जाम देने के लिए रोका गया था।
आलोक राज-आप खुशनसीब हैं कि आपके पास इतने सारे बाल हैं कि आप उल्टी और सीधी मांग काढ सकते हो, यानि विभिन्न स्टाइल की केश सज्जा।
बहरहाल, चूंकि अब हम हर कैंडिडेट का एग्जाम सेंटर में प्रवेश से पहले फेस स्कैन और बायोमैट्रिक्स करते हैं तो आपको कोई भी हेयर स्टाइल में पहचान लेंगे।
परीक्षार्थी-क्या सर अंडरवियर भी चैक किए जाएंगे?
आलोक राज-मैं पहले ही क्लेरिफाई कर चुका हूं कि किसी भी कैंडिडेट के इनरवेयर को उतरवाने के कोई भी निर्देश नहीं दिए गए हैं, न ही इसकी कोई आवश्यकता होगी।
परीक्षार्थी-क्या जींस पहनकर परीक्षा केन्द्र आ सकते हैं?
आलोक राज-जींस पहन कर न आएं और यदि कोई गलती से मेटल बटन वाली जींस हो तो उसे इनक्लोजर में जाकर अच्छे से चेक कर ली जाए।
पूरी बाजू की शर्ट, सब अलाऊ हैं। ये नियम हमने लगभग एक साल पहले ही लागू कर दिए थे। बस आप जींस,मेटल बटन वगैरह पहन कर न आएं, ताकि हम ब्ल्यू टूथ आपके पास है या नहीं इसकी जांच मेटल डिटेक्टर से अच्छे से कर सकें।
परीक्षार्थी--सनातनी बच्चों को अवगत करवाएं कि क्या परीक्षा में जनेऊ और कलावा पहनने पर कोई रोक है या छूट है ? जिससे प्रदेश के सनातन जनेऊ धारियों की भ्रांति समाप्त हो।
आलोक राज-जनेऊ और कलावासूती धागा होता, उसमें कोई मेटैलिक पार्ट नहीं होता है, वस्त्र का हिस्सा ही होता है वो कैंडिडेट्स को पहनना अलाउड है। हमने सभी एग्जाम सेंटर्स को बताया हुआ है। ऐसी कोई भी चीज जो मेटल डिटेक्टर को जांच करने में अड़चन डालती है उसे जांच के वक्त उतारना पड़ेगा।
परीक्षार्थी--कृष्ण जन्माष्टमी पर्व है। ऐसे में महिला परीक्षार्थियों ने अपने हाथों में मेहंदी लगा दी ली तो क्या होगा? कोई प्रोब्लम तो नहीं होगी?
आलोक राज-मुझे कुछ क्वेरीज आई की क्या लड़कियां मेहंदी लगा कर पटवारी परीक्षा में आ सकती हैं? मेरी सलाह है मेहंदी न लगाएं नहीं तो आपके बायोमैट्रिक्स में अड़चन पैदा होगी। मगर फिर भी आप लगाना चाहें तो बस हथेली पर लगा लें, कम से कम अंगूठे, उंगलियों के ऊपरी हिस्से पर न लगाएं।