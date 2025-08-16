Patwari Exam: परीक्षा से पहले हेयर स्टाइल, मेहंदी, जनेऊ, कलावा, अण्डरवियर व जींस पर चर्चा, आखिर क्यों ?

Patwari Exam Latest News: जयपुर। पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन राजस्थान में 17 अगस्त को किया जाएगा। इसमें लाखों परीक्षार्थी परीक्षा में बैठेंगे। इसके लिए रोडवेज ने निशुल्क बसों की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। इधर परीक्षार्थी पेपर देने से पहले पढ़ाई के साथ अपनी हेयर स्टाइल, हाथों में मेहंदी, गले में जनेऊ, कलाई में कलावा व जींस पहनने व नहीं पहनने को लेकर चर्चा जोरों पर हैं।