अलवर को मिलेगा सिंथेटिक ट्रैक; टेंडर जारी… सितंबर में शुरू होगा काम

सिंथेटिक ट्रैक पर दौड़ने का अनुभव नहीं था। इसी को देखते हुए अलवर के कई खिलाड़ियों ने दूसरे जिलों या राज्यों में खेल कोटे के तहत प्रवेश लिया ताकि वहां सिंथेटिक ट्रैक पर दौड़ सकें। इन खिलाड़ियों के पलायन का मामला राजस्थान पत्रिका ने उठाया तो नेताओं ने गंभीरता से लिया और इनकी सिफारिश पर प्रदेश सरकार ने बजट घोषणा में ट्रैक मंजूर कर दिया। इस कार्य के लिए 663 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं।