Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अलवर

अलवर को मिलेगा सिंथेटिक ट्रैक; टेंडर जारी… सितंबर में शुरू होगा काम

अलवर नगर विकास न्यास (यूआईटी) ने इंदिरा गांधी स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक बनाने के लिए टेंडर लगा दिए हैं। 12 सितंबर को टेंडर खुलेगा और उसी माह में काम शुरू होगा।

अलवर

Rajendra Banjara

Aug 28, 2025

representative picture

अलवर नगर विकास न्यास (यूआईटी) ने इंदिरा गांधी स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक बनाने के लिए टेंडर लगा दिए हैं। 12 सितंबर को टेंडर खुलेगा और उसी माह में काम शुरू होगा। एक्सईएन कुमार संभव अवस्थी ने बताया कि वर्कऑर्डर के चार से छह माह में ट्रैक का निर्माण पूरा हो जाएगा।

अलवर ने एक से बढ़कर एक धावक दिए हैं, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है। यह सभी खिलाड़ी मिट्टी के मैदान पर दौड़ते हुए बुलंदियों तक पहुंचे। जैसे ही अंतरराष्ट्रीय एथलीट प्रतियोगिताओं में सिंथेटिक ट्रैक का प्रयोग शुरू हुआ तो अलवर के खिलाड़ी पिछड़े। क्योंकि खिलाड़ियों ने खेतों की पगडंडियों पर दौड़ लगाई।

सिंथेटिक ट्रैक पर दौड़ने का अनुभव नहीं था। इसी को देखते हुए अलवर के कई खिलाड़ियों ने दूसरे जिलों या राज्यों में खेल कोटे के तहत प्रवेश लिया ताकि वहां सिंथेटिक ट्रैक पर दौड़ सकें। इन खिलाड़ियों के पलायन का मामला राजस्थान पत्रिका ने उठाया तो नेताओं ने गंभीरता से लिया और इनकी सिफारिश पर प्रदेश सरकार ने बजट घोषणा में ट्रैक मंजूर कर दिया। इस कार्य के लिए 663 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं।

यूआईटी से सिंथेटिक ट्रैक बनाने के लिए टेंडर लगवा दिया है। जल्द काम शुरू होगा ताकि खिलाड़ियों को लाभ मिल सके। अन्य बजट घोषणाओं पर भी तेजी से काम चल रहा है - संजय शर्मा, वन राज्यमंत्री

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

28 Aug 2025 11:59 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / अलवर को मिलेगा सिंथेटिक ट्रैक; टेंडर जारी… सितंबर में शुरू होगा काम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.