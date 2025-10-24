दिवाली के बाद अलवर की हवा हुई जहरीली, एंटी स्मॉग गन से चल रहा छिड़काव

दिवाली के बाद पूरे एनसीआर की तरह अलवर की हवा भी प्रदूषित हो गई है। शुक्रवार दोपहर को अलवर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 160 दर्ज किया गया, जबकि भिवाड़ी का एक्यूआई 191 तक पहुंच गया। यह स्तर "खराब" श्रेणी में आता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
नगर निगम अलवर की ओर से प्रदूषण कम करने के लिए एंटी स्मॉग गन से शहर के प्रमुख मार्गों और बाजारों में पानी का छिड़काव किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार दिवाली के बाद पटाखों के धुएं, बढ़ते वाहनों और निर्माण कार्यों से हवा की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने लोगों से अनावश्यक वाहन उपयोग से बचने और मास्क लगाने की अपील की है।
बड़ी खबरेंView All
अलवर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग