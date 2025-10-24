दिवाली के बाद अलवर की हवा हुई जहरीली, एंटी स्मॉग गन से चल रहा छिड़काव



नगर निगम अलवर की ओर से प्रदूषण कम करने के लिए एंटी स्मॉग गन से शहर के प्रमुख मार्गों और बाजारों में पानी का छिड़काव किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार दिवाली के बाद पटाखों के धुएं, बढ़ते वाहनों और निर्माण कार्यों से हवा की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने लोगों से अनावश्यक वाहन उपयोग से बचने और मास्क लगाने की अपील की है।