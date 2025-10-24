Patrika LogoSwitch to English

अलवर

दिवाली के बाद अलवर की हवा हुई जहरीली, एंटी स्मॉग गन से चल रहा छिड़काव

दिवाली के बाद पूरे एनसीआर की तरह अलवर की हवा भी प्रदूषित हो गई है। शुक्रवार दोपहर को अलवर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 160 दर्ज किया गया,

less than 1 minute read

अलवर

image

Rajendra Banjara

Oct 24, 2025

दिवाली के बाद पूरे एनसीआर की तरह अलवर की हवा भी प्रदूषित हो गई है। शुक्रवार दोपहर को अलवर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 160 दर्ज किया गया, जबकि भिवाड़ी का एक्यूआई 191 तक पहुंच गया। यह स्तर "खराब" श्रेणी में आता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।


नगर निगम अलवर की ओर से प्रदूषण कम करने के लिए एंटी स्मॉग गन से शहर के प्रमुख मार्गों और बाजारों में पानी का छिड़काव किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार दिवाली के बाद पटाखों के धुएं, बढ़ते वाहनों और निर्माण कार्यों से हवा की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने लोगों से अनावश्यक वाहन उपयोग से बचने और मास्क लगाने की अपील की है।

24 Oct 2025 02:36 pm

अलवर

