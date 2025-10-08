अलवर में बनेगा 8 लेन वाला सिंथेटिक ट्रैक, अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं भी होंगी आयोजित 

Synthetic track will be built in Alwar अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में जल्द ही खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधा मिलने जा रही है। यह डिजाइन इंदिरा गांधी स्टेडियम में बनने वाले सिंथेटिक ट्रैक का है। इसे यूआईटी ने तैयार करवाया है। प्रदेश सरकार ने इसका अनुमोदन कर दिया है। अब फाइनेंशियल बिड खुलने के बाद वर्क ऑर्डर जारी होंगे और काम शुरू हो जाएगा। इस ट्रैक पर राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताएं हो सकेंगी। यूआईटी के एक्सईएन कुमार संभव अवस्थी के मुताबिक, इस ट्रैक में 8 लेन होंगी, जिस पर 8 खिलाड़ी एक साथ दौड़ सकेंगे। इस पर 6.63 करोड़ रुपए खर्च होंगे।