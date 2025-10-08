अलवर में बनेगा 8 लेन वाला सिंथेटिक ट्रैक, अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं भी होंगी आयोजित 

स्टेडियम में बनने वाले सिंथेटिक ट्रैक का डिजाइन (फोटो - पत्रिका)
Synthetic track will be built in Alwar अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में जल्द ही खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधा मिलने जा रही है। यह डिजाइन इंदिरा गांधी स्टेडियम में बनने वाले सिंथेटिक ट्रैक का है। इसे यूआईटी ने तैयार करवाया है। प्रदेश सरकार ने इसका अनुमोदन कर दिया है। अब फाइनेंशियल बिड खुलने के बाद वर्क ऑर्डर जारी होंगे और काम शुरू हो जाएगा। इस ट्रैक पर राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताएं हो सकेंगी। यूआईटी के एक्सईएन कुमार संभव अवस्थी के मुताबिक, इस ट्रैक में 8 लेन होंगी, जिस पर 8 खिलाड़ी एक साथ दौड़ सकेंगे। इस पर 6.63 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
एथलीट कॉलेज के मैदान या पगडंडियों पर दौड़ लगाते थे, जबकि राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताएं सिंथेटिक ट्रैक पर होती हैं। ऐसे में हमारे खिलाड़ी पिछड़ रहे थे। इस मुद्दे को राजस्थान पत्रिका ने प्रमुखता से उठाया तो पर्यावरण एवं वन राज्यमंत्री संजय शर्मा ने प्रदेश सरकार से मंजूरी दिलाई।
श्रीगंगानगर के महाराजा गंगासिंह स्टेडियम में 7 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक सिंथेटिक ट्रैक बनाया गया है। यह 8 लेन का है। इसी तरह उत्तर प्रदेश के बरेली में भी स्मार्ट सिंथेटिक ट्रैक है, जिसमें स्मार्ट टेक्नोलॉजी, टाइमिंग सिस्टम और सेंसर लगे हैं, जो धावकों की गति और उनके प्रदर्शन का विश्लेषण करेंगे। इन्हीं की तर्ज पर अलवर का सिंथेटिक ट्रैक बनेगा।
