गोपाष्टमी के पावन अवसर भक्ति और आस्था का माहौल

अलवर में गुरुवार को गोपाष्टमी के पावन अवसर पर शहर में भक्ति और आस्था का माहौल नजर आया। सुबह से ही महिलाएं गाय और बछड़ों का पूजन कर कथा सुन रही हैं। इस अवसर पर कई स्थानों पर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अलवर के स्टेशन रोड स्थित सार्वजनिक गौशाला पहुंचकर गो माता को चारा खिलाया और पूजा-अर्चना की। उन्होंने वहां स्थित राधा-कृष्ण मंदिर में भी पूजा कर देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की।