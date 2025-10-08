खैरथल में करीब 430 लीटर मिलावटी व दूषित दूध कराया नष्ट

खैरथल में दीपावली से पहले मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने 430 लीटर मिलावटी और दूषित दूध को मौके पर ही नष्ट करवाया। यह कार्रवाई ठीक एक दिन बाद की गई, जब पत्रिका में मिलावटी दूध और कलाकंद की खबर प्रकाशित हुई थी। इस पर संज्ञान लेते हुए प्रशासन हरकत में आया और छापेमारी की।
आयुक्त खाद्य सुरक्षा टी शुभमंगला के निर्देश पर और जिला कलक्टर किशोर कुमार व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अरविंद गेट के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने ग्राम तेहडकी में दो डेयरियों पर छापेमारी की। मैसर्स धर्मवीर डेयरी से पाम ऑयल, एसएफ पाउडर, मिल्क पाउडर, देसी घी और मिक्सर ग्राइंडर बरामद हुए। मौके पर जांच में दूध में मिलावट की पुष्टि हुई, जिसके बाद 430 लीटर दूध नष्ट किया गया।
मैसर्स रमेश डेयरी पर स्वच्छता की कमी और खाद्य सुरक्षा अधिनियम की पालना न होने पर इंप्रूवमेंट नोटिस जारी किया गया। सैंपल जांच रिपोर्ट आने के बाद डेयरी संचालकों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 6 माह की सजा और 5 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। कार्रवाई में हेमंत कुमार, महिपाल सिंह, सुभाष यादव और रमेश शामिल रहे।
