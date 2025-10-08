खैरथल में करीब 430 लीटर मिलावटी व दूषित दूध कराया नष्ट

आयुक्त खाद्य सुरक्षा टी शुभमंगला के निर्देश पर और जिला कलक्टर किशोर कुमार व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अरविंद गेट के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने ग्राम तेहडकी में दो डेयरियों पर छापेमारी की। मैसर्स धर्मवीर डेयरी से पाम ऑयल, एसएफ पाउडर, मिल्क पाउडर, देसी घी और मिक्सर ग्राइंडर बरामद हुए। मौके पर जांच में दूध में मिलावट की पुष्टि हुई, जिसके बाद 430 लीटर दूध नष्ट किया गया।