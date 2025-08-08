सुप्रीम कोर्ट में एएसजी को बताना होगा नियमों का क्यों नहीं हुआ पालन

सरिस्का सीटीएच के नए ड्राफ्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को तीखी टिप्पणी कर साफ कर दिया कि यह ड्राफ्ट कोर्ट मंजूर नहीं करेगा। अब 13 अगस्त को इस पर एडिशनल सॉलीसिटर जनरल (एएसजी) ऐश्वर्या भाटी सरकार की ओर से जवाब दाखिल करेंगी। उन्हें बताना होगा कि ड्राफ्ट बनाने से लेकर आगे तक नियमों का पालन क्यों नहीं किया गया। 13 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में ग्रीन बेंच बैठेगी।



जवाब दाखिल होने के बाद नए सीटीएच बनाने के आदेश जारी होंगे। सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट पारुल शुक्ला का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी के जरिए सभी बातें साफ कर दी हैं। अब केवल एएसजी को सरकार का जवाब दाखिल करना होगा कि उन्होंने कोर्ट की ओर से पूर्व में जारी किए आदेशों की अवहेलना क्यों की?